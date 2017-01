El beso en los Globos de Oro que triunfó en las redes sociales

Ryan Reynolds y Andrew Garfield robaron el protagonismo Ryan Gosling durante la entrega del premio al Mejor Actor de comedia/musical de los Globos de Oro al protagonizar un beso de consuelo por la derrota de Ryan Reynolds, nominado en la terna por su actuación en 'DeadPool'.

Y es que cuando anunciaban que Ryan Gosling recibía el premio por su actuación en 'La Land', Andrew Garfield decidió consolar al marido de Blake Lively con un prolongado beso que las cámaras tomaron, mientras Gosling subía al escenario a recibir su galardón.

ECO EN LAS REDES SOCIALES

Un gesto de cariño que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, que inundaron la red de vídeos, fotos y gifs que vinculaban a Deadpool y Spiderman, famosos personajes interpretados por Reynolds y Garlfield.

LMAOOO did anyone else peep @VancityReynolds and Andrew Garfield kiss? #GoldenGlobes pic.twitter.com/Fm0PCBCrpj