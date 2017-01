No tires el papel de regalo, vale para hacer todo esto con los niños

Actualizada 06/01/2017 a las 10:16

Los Reyes Magos traen un regalo extra que muchas veces termina en la basura. Además de los juguetes, ropa, gadgets tecnológicos o planes con experiencias, Sus Majestades de Oriente dejan bajo el árbol algo que casi siempre se deshecha, pero que puede reportar horas de entretenimiento en familia. Se trata del papel de regalo que envuelve los obsequios y que supone un magnífico material para jugar o hacer manualidades con los niños. Buscarle un segundo uso ayudará a despertar su creatividad y, además, puede servir para trabajar con los 'peques' conceptos como la reutilización o la ecología.



¿Se te ocurre la cantidad de cosas que se podéis hacer con él? Son muchas, muchísimas, pero aquí van algunas ideas para empezar.



MOLINILLOS DE VIENTO



Material necesario:



- Un trozo de papel de regalo



- Un alfiler o encuadernador



- Una pajita



- Tijeras



Son muy fáciles de hacer. Se recorta un cuadrado de papel y se dobla en diagonal, primero hacia un lado y después hacia el otro.



Recortar por las marcas sin llegar al centro.



Doblar una esquina sí y otra no hacia el centro y pegar. A continuación sujetar con un alfiler a una pajita. Para evitar que los niños se pinchen, puedes pegar al final del alfiler una cuenta de madera o una alubia. Si son muy pequeños, en lugar de un alfiler se puede usar un encuadernador.



BANDERINES



Material necesario:



- Papel de regalo



- Folios



- Grapadora



- Lana, hilo o cuerda



- Tijeras



El papel de regalo suele ser bastante fino y, como probablemente se ha rasgado al abrir los regalos, no es fácil encontrar trozos con un corte regular. Por eso, para elaborar banderines lo más sencillo es encontrar un pedazo grande y adherir por la cara trasera un folio utilizando cola de barra.



Doblar el papel a lo largo por la mitad y, después, dos veces más por la mitad, pero a lo ancho.



Desplegar las dobleces a lo ancho, de modo que quede el folio solo con la primera doblez a lo largo.



Con ayuda de un palo o una regla, formar los banderines en diagonal uniendo las marcas de la doblez en forma de triángulos y recortar. Saldan tres banderines por cada folio. Truco: procura que dos de ellos coincidan con la punta hacia la parte en la que el folio no está unido, así sólo deberás pasar un cordel y grapar. Solo deberás unir uno de ellos.



Recortar e ir grapando los banderines a un cordel hasta alcanzar la longitud deseada



¡GUERRA DE BOLAS!



El papel de regalo no sólo vale para hacer manualidades. ¡También para jugar! Con las cajas de los regalos, almohadas y cojines formad dos fuertes enfrentados en el dormitorio o el salón. Preparad bolas de papel de regalo y... ¡a la carga! Como pesan muy poco los niños no se harán daño y es improbable que algo se rompa. Seguro que lo disfrutan mucho. Luego serán fáciles de recoger y se pueden aprovechar para empaquetar cosas frágiles, o para rellenar sombreros, calzado y bolsos que no queremos que se deformen al guardarlos.





DE UN REGALO SALE OTRO



Una forma muy sencilla de reutilizar pequeños fragmentos de papel de regalo es hacer conos con ellos para regalar flores a seres queridos y amigos. Si además las recogéis en el monte en familia podrá ser una actividad muy completa.



CUADRO COLLAGE



Por último, ¿qué tal un cuadro hecho con bonitos papeles de regalo? Buscad el dibujo de una figura sencilla, como por ejemplo la cara de algún animal. Con solo recortar cada parte en diferentes papel y adherirlos al dibujo con cola de barra, habréis creado una lámina preciosa lista para enmarcar y decorar la habitación.