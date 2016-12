El francés Thomas Coville bate el récord de la vuelta al mundo en vela en solitario

Actualizada 27/12/2016 a las 11:02

El navegante francés Thomas Coville fue recibido este martes con euforia a su llegada a Brest (noroeste de Francia) después de batir el récord mundial, al completar la vuelta el mundo en vela en solitario en 49 días, 3 horas, 7 minutos y 38 segundos.



La gesta de Coville, que realizó sin paradas y con un catamarán de vela multi-casco, supera el registro del francés Francis Joyon, que en 2008 tardó 57 días y 13 horas.



En declaraciones televisivas, el navegante, de 48 años, juzgó que este éxito también es fruto de lo que aprendió de sus fracasos, pues era la quinta vez que intentaba dar la vuelta al mundo.



"El Atlántico sur ha sido muy duro. Han sido clave las pequeñas victorias del día a día. Físicamente, no he podido dar más", declaró a la prensa Coville, quien desveló que pasó noches al raso del barco para que no se descompensase.