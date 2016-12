El repartidor al que llamaron 'cara anchoa' dice que "el vídeo está manipulado"

Actualizada 25/12/2016 a las 10:33

El repartidor que hace unas semanas fue objeto de la broma del 'youtuber' Mr. Granbomba en el que este le llamaba 'cara anchoa' ha concedido una entrevista al programa de Antena 3 Espejo Público. En esta, asegura que mucha gente le ha reconocido por la calle a pesar de que en el vídeo su rostro está oculto . La víctima de la broma ha pedido que "no se increpe al youtuber ni acuda más a su domicilio", ya que Mr. Granbomba ha sufrido varios episodios de acoso desde que hizo público el vídeo en las redes sociales. Hay que recordar que, tras recibir el insulto, el repartido agredía al 'youtuber', que se disculpaba asegurando que se trataba de una cámara oculta-

Precisamente, el repartidor se disculpa asegurando que la agresión se produjo después de que el 'youtubre' le hubiera insultado en dos ocasiones, y no en una, como se aprecia en el vídeo. "Me llamó dos veces 'cara anchoa'. Estaba trabajando y tenía mucha tensión encima", asegura. El hombre, además, afirma que solicitó al 'youtuber' "varias veces que se fuera, no lo hizo y me lo quité de encima así". "El vídeo está manipulado», asegura, y emplaza al 'youtuber' al juicio que se celebrará tras la denuncia que puso el 'youtuber' por la agresión.