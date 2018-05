El navarro Ion Álvarez Górriz logra el tercer puesto en el concurso Míster España

14/05/2018 a las 06:00

Navarra puede presumir, desde hace unos días, de tener a uno de los chicos más guapos de España. El burladés Ion Álvarez Górriz, de 31 años, Míster Navarra 2018, participó el pasado 5 de mayo en el concurso para elegir a Míster Internacional España 2018, que se celebró en Los Realejos (Tenerife). El representante de Navarra en el certamen logró el tercer puesto, alzándose con el título de segundo finalista, por detrás de Vicent Llorach, Míster Valencia, que fue el primer finalista, y Jesús Collado, Míster Valladolid. El vallisoletano acabó subido a lo más alto del podio como Míster España.

“Poder representar a mi tierra en un concurso así es todo un orgullo”, comentaba Álvarez después de conseguir la mejor posición para Navarra en las últimas ediciones del concurso. “En principio los tres primeros clasificado en Míster Internacional España participan también en un certamen internacional, pero todavía es muy pronto para confirmarlo”, explicaba. “No sé si por edad podré dar ese paso. Tengo 31 y esa es la edad máxima para concursar”, añadía, apresurándose a dejar claro que le encantaría llevar a Navarra a un concurso internacional.

SEIS MESES DE PREPARACIÓN

Para llegar a lo más alto hace falta trabajo, esfuerzo y disciplina. Álvarez lo tuvo claro desde el mismo minuto en el que fue elegido Míster Navarra. “Cuando llegué a Los Realejos llevaba seis meses trabajando con mi entrenador, nutricionista y peluquero”, relataba. Álvarez dejaba claro que, aunque él es la cara visible, “hay todo un equipo que ha trabajado para convertirme en el mejor candidato”.

Míster Navarra viajó a Tenerife muy bien acompañado. “Vinieron mis padres, mi abuela, mi hermano y su pareja y unos tíos con mi primica”, recordaba Álvarez, que todavía no ha tenido tiempo para celebrar el triunfo. “El lunes ya estaba trabajando”, se reía Álvarez, que compagina el mundo de la moda con su trabajo como asesor financiero. Pero sí tuvo tiempo para dedicar su banda a una persona muy especial. “Ver a mi abuela tan contentica fue muy bonito. Se la dedico a ella”, confesaba el burladés.

Aunque llegó nervioso a Los Realejos, pronto se dio cuenta de que las horas de preparación que llevaba a sus espaldas podían jugar a su favor. “No es lo mismo ver a los candidatos en una foto que en persona”, señalaba. “Viendo la evolución que tenía durante la semana, me vi con más posibilidades”. Pero no todo fue pan comido. “El día más complicado fue el jueves. Pillé un virus y estuve bastante mal. Pero me recuperé para la final”, recordaba.

En Tenerife también hubo tiempo para divertirse y dejar de lado la competición. “Tuvimos muy buen ambiente. ¡Me llevo un amiguete de cada provincia!”, contaba Álvarez, que aseguraba que ha sido una experiencia muy positiva y que está muy contento con el resultado del concurso.

