Amaia: “Como dice Alfred, nuestro amor es más que un beso”

Actualizada 11/05/2018 a las 07:54

Visiblemente cansados, especialmente Alfred, la pareja musical y sentimental más mediática del momento concedió este jueves una última entrevista a Diario de Navarra a sólo dos días de participar en la gala final de Eurovisión. Esta vez fue la joven navarra la que, en la terraza del Tívoli Oriente, el hotel donde se alojan desde que llegaron a Lisboa, inyectó a su compañero la energía necesaria para seguir adelante con el frenético ritmo que ha supuesto la promoción de su candidatura en la capital portuguesa. La cita con los medios repitió la vorágine que están viviendo desde que salieron de Operación Triunfo y puso de manifiesto la mezcla de emociones que surgen cuando se lleva una agenda así apretada, aunque se desarrolle en la ribera del Tajo.



¿Cómo os encontráis?

Amaia: Bien, cansaditos, pero bien. Y también con energía.



¿Cuál es vuestra mayor experiencia camino de Eurovisión?

Amaia: Creo que lo que más hemos cogido ha sido tablas, sobre todo a la hora de hacer entrevistas, porque hemos hecho muchísimas. Para un futuro, creo que nos va a servir un montón.



¿Qué es lo más os está gustando?

Alfred. Lo que más. Tener algo que hacer durante todo el día. Y también tener un proyecto.



¿Y lo que menos?

Alfred: Que nos hacen las mismas preguntas todo el rato.

Amaia: Pero vosotros por ahora no, ¿eh?



¿Habrá alguna pregunta que os falte?

Alfred: No, ya están todas.

Amaia: A veces nos da vergüenza hasta responder, porque vamos a decir casi lo mismo que hace sólo diez segundos. Y claro, hay que contestarlas como si nunca las hubieses contestado. Es raro.

Alfred: Quema un poquito.



Pero cuando acabe Eurovisión, podréis hablar de otros proyectos...

Alfred: Sí, claro. Tengo ganas de volver a hablar de música. Obviamente vendrán muchos menos medios, porque interesará menos, pero bueno... ojalá vengan.



Qué pregunta aún no os han hecho y os habría gustado responder…

Amaia: Jo, la verdad es que ahora no se me ocurre, lo tendría que pensar… Ay, qué mal...



¿Qué tal es vuestra relación con otros participantes, sobre todo tras la polémica con Macedonia que dijo que vuestro beso final era una estrategia?

Amaia: A mí me gustó que fueran sinceros y si pensaban eso, que lo dijeran. Tampoco vas a pretender que le guste a todo el mundo. Y si te preguntan, pues lo dices.

Alfred: El problema es que no se lo preguntaron, lo dijeron por la cara...

Amaia: Bueno, yo no he visto el vídeo, pero me gustó su sinceridad.



¿Habrá entonces beso al final de vuestra actuación sí o no?

Alfred: No sé, eso lo decidirán los que montan el espectáculo... [Bromea] ¿Te imaginas? [Se levanta y deja el micrófono]. ¡Es todo mentira, me voy, adiós Amaia! Ahora me saco la máscara y soy Ricky.

Amaia: Será lo que surja en ese momento. Si en ese momento nos sale darnos un beso, nos lo daremos y si no, no pasa nada. No es algo planeado.



Pero no es posible que no os salga, porque os estáis dando besos todo el día…

Alfred: Pues por eso, ¿por qué nos vamos a dar un beso si esto es una canción… [Bromea] ¡Esto no es el Sálvame!

Amaia: Es lo que dice Alfred, ¡que nuestro amor es más que un beso!

Alfred: ¡Sí, pues toma! [Y la besa].



Vuestros besos son ya tan famosos como el de Casillas a Sara Carbonero…

Amaia: ¡Sí, ya me acuerdo, lo vi! Lo que pasa es que estaba con mi padre al lado y me dio como vergüenza…



¿Os atrevéis a hacer un pronóstico para la final de Eurovisión?

Alfred: Primeros.



¿Y si no ganara España, quién?

Amaia: Yo, ¡la República Checa!

Alfred: Y yo, Chipre

Un deseo para vuestros fans, para vuestras familias y para Navarra…

Amaia: Pues yo estoy aquí como en casa. ..

Alfred: Y yo, y yo.

Amaia: ¡Pues claro, tú también! [Lo mira con cariño]. Pues nada, que un beso enorme para todos y para Diario de Navarra.

Alfred: Siempre sacáis cosas buenas de los dos y eso mola mucho…

Amaia: Me acuerdo que cuando era pequeña, todos los viernes iba a comprar el pan y Diario de Navarra. Todos los viernes. Un beso enorme y muchas gracias.

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+