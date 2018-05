El cantante checo, grave tras su primer ensayo para Eurovisión

Actualizada 01/05/2018 a las 09:47

Mikolas Josef, el representante checo en Eurovisión y uno de los favoritos para ganar, ha comenzado su andadura en el festival de forma accidentada.

El domingo, durante los primeros ensayos en el Altice Arena de Lisboa, se lesionó haciendo un salto mortal mientras practicaba su ya famosa "Lie to me".

Lo que parecía una simple contusión fue desmentida el lunes por los primeros partes médicos, que tildan la situación de “grave” y hacen temer su participación. “Ni siquiera puedo caminar”, explica él. Su actuación ahora tiene un extra de dificultad ya que su número está compuesto por acrobacias y movimientos de hip hop.

El jefe de la delegación de la República Checa, Jan Bors, declaró que "por el momento, no es necesario pensar en un plan B" para la actuación.

El mensaje dice: "Puedo confirmar que me he hecho una herida durante el ensayo y que la situación empeoro tras varias horas. Ni siquiera puedo caminar ahora. He salido del primer hospital y ahora me dirijo a otro. Gracias por todos vuestros mensajes y oraciones, todos nosotros estamos dándolo todo para ponerme en pie pronto. Actuare a pesar de todo".

Etiquetas Eurovisión

Selección DN+