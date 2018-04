Arnold Schwarzenegger reaparece tras su operación a corazón abierto

Arnold Schwarzenegger continúa recuperándose tras sufrir una operación a corazón abierto, que en principio, iba a ser una intervención rutinaria para reemplazar su válvula aórtica. Ahora, el actor y exgobernador de California de 70 años está "de vuelta" y ya ha ofrecido sus primeras palabras de agradecimiento.

"Es verdad, ¡he vuelto!", escribía el actor en su cuenta de Twitter bromeando con la mítica frase de su personaje en Terminator. "Me fui a dormir esperando despertarme con una pequeña cicatriz y me desperté con una bastante grande, pero ¿sabéis qué? Me desperté, y eso es algo por lo que estar agradecido", añadía en el tuit en el que también agradecía a los "médicos y enfermeras" por su labor "y todos los mensajes de cariño" que ha recibido por parte de sus seguidores.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.