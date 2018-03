Los profesores 'retratan' sus dramas diarios con ayuda de cuadros clásicos en Twitter

Actualizada 24/03/2018 a las 11:51

En los colegios e institutos las muchas escenas entre profesor y alumno se repiten día tras día. No hay clase en el que un estudiante no pregunte: "¿Pero el enunciado hay que escribirlo?". O un examen en el que alguien no haga un comentario por no escuchar las explicaciones previas del docente.

Estos días están circulando por Twitter una retahíla de originales y divertidos memes que 'retratan' estas situaciones ayudándose de cuadros de la pintura clásica, con la etiqueta #CuadrosDocentes. Estos son algunos de los más destacados:

-Salgo 1 minuto a por unas fotocopias, no os mováis, ¿vale?#CuadrosDocentes pic.twitter.com/UesUXTZFNT — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 18 de marzo de 2018

-Para mañana hacéis solo el 5 de esta página.



-¿Los 5, profe?

-¡Pero 5 son muchos!

-¿Y hay que copiar todos los enunciados?

-¿De los 5?

-¡QuÍtanos alguno, que tenemos examen!

-¿Los 5 de qué página?#CuadrosDocentes pic.twitter.com/vQoMDHUHe4 — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 20 de marzo de 2018

Cuando preguntas algo en clase y todos evitan el contacto visual... #cuadrosdocentes pic.twitter.com/dvojLFTvHa — M. Pas (@mipasamar) 18 de marzo de 2018

Cuando en la junta de evaluación, el de educación física pone sobresaliente al alumno que tiene todo suspenso #edufis #CuadrosDocentes pic.twitter.com/eDzreVOA4L — Edna (@srtacarapaper) 18 de marzo de 2018

-No veas qué chulo han dejado el pasillo las de Infantil. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/JEWpcz28vO — Carla Wangsa (@Carli_WT) 19 de marzo de 2018

#CuadrosDocentes cuando terminas de corregir y te han aprobado 5 de 31 y te replanteas toda tu existencia... pic.twitter.com/SKbfJZKbqI — Ana Hernández (@Ana_Her_Her) 19 de marzo de 2018

-Pues no entendemos que haya sacado un dos en el examen, en casa se lo sabía perfecto. Per-fec-to. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/ZwSkHnweX2 — Lola Morales (@lolamenting) 18 de marzo de 2018

Cundo llega a dar lecciones el experto en educación que no ha pisado un aula en su vida. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/yvPp40c4TN — Lola Morales (@lolamenting) 18 de marzo de 2018

Maestra de primaria a punto de bajar a sustituir a infantil, consolada por el claustro.#CuadrosDocentes pic.twitter.com/NXWfKdBCDH — Señorita Rotesmeyer (@larotesmeyer) 18 de marzo de 2018

Cuando estás de guardia en la sala de profesores y te avisan de que hay que subir a "ese" segundo. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/Tq6V5VWzQb — Malapata (@Malapata_) 18 de marzo de 2018

La profesora de Filosofía al enterarse de que Religión es materia optativa de oferta obligatoria en 2°Bachillerato. #CuadrosDocentes pic.twitter.com/JsfU3l2GMX — Docente Indignada (@PiliPopLite) 18 de marzo de 2018

#CuadrosDocentes La noche de antes de la evaluación corrigiendo la última redacción. pic.twitter.com/ch9oggZLYO — Patoseta (@ellegocci) 18 de marzo de 2018

-Este ejercicio es muy importante. PAUSA. Mucho. GUIÑO. De los que a mí me gustan. GUIÑO. GUIÑO. Muy importante. GUIÑO. GUIÑO. GUIÑO.



Lo pones en la recuperación.



-¡Pero si no nos dijiste que eso entraba!#CuadrosDocentes pic.twitter.com/4XeOlHhrHa — Dilo en voz alta (@envozalta_libro) 20 de marzo de 2018

Etiquetas Twitter

Educación

Selección DN+