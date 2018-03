Actualizada 18/03/2018 a las 17:13

El éxito de Operación Triunfo continuó este sábado en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Mientras los triunfitos se ponían a punto en el ensayo para la gran noche, un periodista de TeleMadrid entrevistó a Manu Guix, el director musical de la academia, y le preguntó acerca de Eurovisión, coincidiendo con las casas de apuestas europeas que ponen a Alfred y Amaia en el top 5 de la clasificación final.

"¿Qué va a pasar con Alfred y Amaia? ¿Van a ganar Eurovisión por fin, después de tantos años desde que ganó Massiel?", le preguntó el presentador, a lo que el músico catalán se mojó: "Yo no quiero chafar los ánimos de nadie, pero ganar creo que no", afirmó Guix. EL periodista insistió: "¿no?". "Es que me parece un reto imposible ganar Eurovisión", recalcó Manu Guix.

Amaia Romero y sus compañeros continúan la gira de conciertos tras el programa. Llegarán a Pamplona el 23 de junio, a la Monumental plaza de toros. Pero antes, el 12 de mayo, la navarra y Alfred se subirán al escenario de Eurovisión en Lisboa.

