Julia Otero habla por primera vez de unas amenazas que su familia desconocía

Actualizada 11/02/2018 a las 16:03

Julia Otero, presentadora en Onda Cero de Julia en la Onda, acudió este sábado a La Sexta Noche, donde desveló por primera vez las graves amenazas que ha recibido por Twitter y de las que había decidido hasta ahora dejar al margen a sus familiares.

Iñaki López preguntó a la periodista por redes sociales, y esta le respondió con total sinceridad: "Todo tiene una frontera". "A mí me han enviado una bala con una pistola a través de Twitter", aseguró. "Esto en mi casa no lo saben, se están enterando ahora. Hay cosas que optas por no decir en casa para que no se preocupen", continuó.

"Me han enviado todo tipo de amenazas y cosas que sólo nos dicen a las mujeres. Hay un perfil determinado de indeseable que siempre tiene la misma palabra en la boca o en las yemas de los dedos. Hay que poner un límite y si se sobrepasa, actuar, porque las redes sociales se pueden convertir en un lugar invivible", sentenciaba Otero, defendiendo que estas amenazas hay que llevarlas a los tribunales.

Sobre el mensaje de la pistola, dijo que miró quién era la persona que le había amenazado y pensó: "Bueno, una persona frustrada con mucha amargura... da igual".

Etiquetas Twitter

Selección DN+