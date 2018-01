Nuria Roca considera "¡intolerable!" una declaración de la novia de Fernando Alonso

Actualizada 21/01/2018 a las 17:32

La popular presentadora de radio y televisión Nuria Roca ha mostrado su crítica e indignación en las redes sociales debido al titular destacado de una entrevista que la revista Vanitatis ha realizado a Linda Morselli, la actual novia del piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso. Morselli ha asegurado que su pareja le da "bastante libertad", tal y como ha publicado en Twitter la periodista Paloma Barrientos:

La respuesta de Roca ante esta declaración la ha dado en sus cuentras de Twitter e Instagram. "Me gustaría darlos los buenos días de otra forma pero no me he podido resistir. ¡INTOLERABLE! Oye, Linda, pues qué bien que no te tenga encadenada o encerrada. Un poquito de libertad siempre es buena, ¡di que sí! ¿Os imagináis el titular al revés? Yo titularía de otra forma, desde luego", ha comentado la presentadora.

Fernando Alonso

