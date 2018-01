La hilarante nota de un padre a sus hijos jóvenes con instrucciones para la cena

Actualizada 18/01/2018 a las 17:21

El padre de Evelyn (@UandiMills en Twitter) se ha convertido de la noche a la mañana, sin quererlo, en el progenitor más aplaudido de internet. Y este respaldo es fruto de un tuit que publicó su propia hija con una nota que les dejó en la mesa de la cocina para la hora de cenar. La nota en cuestión decía era una peculiar hoja de instrucciones y decía:

"No sé si alguno de vosotros dos cena en casa. Vuestra madre cena fuera y yo voy a beberme un par de cervezas con los colegas. En todo caso, hace ya tiempo que vuestra alimentación dejó de preocuparme porque entre los dos sumáis 44 tacos. En todo caso, esto de la derecha se llama pan y se utiliza para quitar el hambre. Lo de la izquierda se llama cuchillo y algunos lo utilizan para practicar una incisión en el pan y meterle algo en medio. La cantidad de pan a comer va en función de la persona y a veces no guarda relación con el tamaño de la misma. Para rellenar el pan se puede utilizar cualquier cosa. Sólo es necesario que sea comestible. Nota. El cuchillo se coge por la parte más oscura, si no, os costará mucho abrir el pan y hasta es posible que sangréis. Vuestro padre".

En menos de un día, el tuit suma más de 8.000 RT y 11.000 'me gusta'.

ESTOY LLORANDO DE LA RISA NO PUEDE SER. pic.twitter.com/5u06CYHjpB — Evelyn. (@UandiMills) 17 de enero de 2018

Y por si no lo vieran, el padre hizo una foto a su "obra maestra" y se lo envió por WhatApp. Pero ni por esas, como la propia Evelyn ha asegurado en su perfil de esta red social, cenaron en casa. Su hermano y ella recurrieron a cenar fuera:

me he ido a cenar fuera y me lo ha pasado por WhatsApp por si no lo había visto. Inventado, sí. pic.twitter.com/0LtFkVK71T — Evelyn. (@UandiMills) 17 de enero de 2018

