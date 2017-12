Silvia Abascal, víctima de una suplantación de identidad en Facebook

Actualizada 30/12/2017 a las 11:05

A la actriz Silvia Abascal le han usurpado la identidad. Lo ha comunicado ella misma en una publicación de su cuenta de Instagram, donde ha denunciado este viernes una cuenta falsa de Facebook a su nombre.

En esta última red social, se publicó un mensaje navideño con la firma de Abascal en el que su autor real deseaba "paz y amor" a sus seguidores, mandaba un recuerdo a todos que "lo están pasando mal" y aseguraba que intentaba "contestar a todos los mensajes".

La verdadera Silvia Abascal no se ha hecho esperar y ha contestado en Instagram a esa falsa doble: "A SILVIA ABASCAL de Facebook. Pedirte (sic) por favor no pidas (sic) en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad".

