Leiva responde a los titulares que conjeturan sobre su salud mental

Actualizada 19/11/2017 a las 16:46

El cantante Leiva se ha visto envuelto en una polémica sobre un supuesto problema de salud mental. Han sido varios los medios que se hicieron eco de la entrevista que concedió el cantautor a la revista Icon, publicada este miércoles. Los titulares que ha desatado son algunos como "Leiva habla del trastorno mental que padece" (Antena 3), "Leiva desvela que sufre un trastorno mental y se sincera" (Chance), "Leiva desvela el trastorno mental que padece" (El Ideal), entre otros.

El compositor madrileño, autor del tema principal de la banda sonora de La llamada, lejos de dejar pasar por alto estos titulares, ha querido responder para dejar claro que se trata de un malentendido por parte de la prensa. Así, ha mostrado en una publicación que ha subido a su cuenta oficial de Twitter el siguiente mensaje: "Me parece manipulado, sensacionalista e irresponsable el titular. Hay humor en la entrevista de Icon, solo hay que leerla". Y añade: "Qué ganas de chicha tenemos en este país".

Qué ganas de chicha tenemos en este país. — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) 16 de noviembre de 2017

En la entrevista de 'Icon', Leiva confiesa que es un poco hipocondríaco: "Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso: 'Ya está, lo han visto'. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: 'Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche".

Música

