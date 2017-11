Actualizada 18/11/2017 a las 16:31

El actor catalán Quim Gutiérrez ha desatado este viernes la alarma de sus seguidores. En la última imagen que ha compartido en su cuenta de Instagram aparece con un pequeño vendaje o esparadrapo bajo la nariz.

Según ha señalado él mismo, no se trata de un asunto de gravedad, aunque es el resultado de someterse a una operación. El protagonista de Primos y Anacleto, agente secreto ha acompañado la fotografía del siguiente mensaje: "Es solamente una reducción de cornetes para respirar mejor. De pequeño me encantaba descubrir que me había arañado por todos lados al volver de trotar por el bosque, la épica de la cicatriz sigue funcionando", ha indicado el actor de 36 años de edad. Y sus fans no han tardado en responderle haciéndole llegar a través de esta misma red social un sinfín de mensajes de apoyo.

Todo bien, es solamente una reducción de cornetes para respirar mejor. (de pequeño me encantaba descubrir que me había arañado por todos lados al volver de trotar por el bosque, la épica de la cicatriz sigue funcionando) #samenose #breathebetter Una publicación compartida de quimyo (@quimyo) el 17 de Nov de 2017 a la(s) 2:53 PST

Este pequeño paso por el quirófano de Quim Gutiérrez coincide con la promoción de la nueva serie que protagoniza junto a Inma Cuesta: El accidente, que se emitirá en Telecinco y contará con una sola temporada de 13 episodios.

Selección DN+