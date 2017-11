Ed Sheeran estrena el romántico videoclip de 'Perfect'

Actualizada 09/11/2017 a las 17:45

El cantante británico Ed Sheeran mostró este jueves su lado más romántico con el lanzamiento del videoclip de 'Perfect', en el que aparece bajo la nieve junto a la actriz estadounidense Zoey Deutch ('Beautiful Creatures'). Según contó a dpa, lo rodaron en Austria y "es muy navideño". Aunque la canción hace referencia a experiencias personales "supe enseguida que la gente se podría identificar con ella", añadió sobre el cuarto sencillo de su disco "÷" ('Divide'). En el videoclip, el cantante de 26 años se enamora de una chica a la que conoce desde su infancia. Según sus fans, queda claro que es toda una declaración de amor a su novia, Cherry Seaborn. Ambos aparecen esquiando y, por la noche, cantando karaoke o cenando pizza. Según confesó Sheeran, no estaba presente cuando Seaborn escuchó el tema por primera vez. "En esa época ella vivía en Nueva York, así que no pude ver su primera reacción". No obstante, sabe que le gustó, añadió. Eso sí, el cantante no tiene por ahora planes de boda. "Ni siquiera sé qué voy a hacer mañana", aunque Seaborn es "definitivamente alguien que merece la pena".