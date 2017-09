Actualizada 01/09/2017 a las 15:20

Los lectores de DN+ Tablet han tenido la posibilidad este verano de participar en el concurso 'Busca el Plus'. Un juego en el que cada día había que localizar la cruz de DN+ en la publicación exclusiva para tablet que cada día está a disposición de los lectores a las 10 de la noche. Esta es la publicación más innovadora de Diario de Navarra y forma parte de la oferta digital de suscripción DN+.

Además de los premios semanales de 100€ que se han ido entregando desde que comenzó el concurso en junio, este lunes se sorteó una Smart TV como premio final. El ganador del premio ha sido Alberto Lázaro, un suscriptor fiel a Diario de Navarra ya que comenta que "siempre he sido de Diario de Navarra, antes leía el papel en casa, pero desde que salió DN+ soy suscriptor".

La fidelidad a Diario de Navarra parece que es familiar y la suerte en los concursos también ya que según nos contó "Mi madre ya había ganado hace unos años un premio de los concursos que hacían con cupones en el Diario".

Alberto nos contó también sus impresiones sobre DN+ Tablet: "Es muy innovador. Yo no había probado nada igual. Lo mejor es poder ver los vídeos de las noticias. Lo leo todas las mañanas cuando me levanto y me parece muy interesante".

El ganador del premio también nos dice que sin duda recomienda probar este nuevo periódico digital de Diario de Navarra a sus amigos. Sí tú aún no has probado DN+ Tablet ahora tienes una buena oportunidad. Durante este verano puedes probarlo gratis y, además, ganar muchos premios en nuestros concursos. Para disfrutar del producto más innovador de Diario de Navarra sólo tienes que descargar la aplicación de tablet o iPad en tu dispositivo y experimentar cada noche una nueva forma de leer el periódico. ¡Bienvenido al periódico del futuro!