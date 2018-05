El español Rafa Nadal, primer favorito, remontó un set de desventaja este viernes contra el italiano Fabio Fognini, para doblegarle 4-6, 6-1 y 6-2, y sellar el billete para las semifinales del Masters 1.000 de Roma, ronda a la que vuelve en el Foro Itálico tras cuatro años de ausencia. En un partido muy intenso, jugado en una pista central del Foro Itálico repleta de espectadores para alentar a Fognini, Nadal necesitó dos horas y catorce minutos para conseguir su victoria número 54 en la tierra batida romana. Rafa disputaba este viernes su décimo tercer cuarto de final en las catorce participaciones en el Foro Itálico, y se medía con un rival que había doblegado en diez de los trece enfrentamientos previos, el primero de los cuales precisamente en el Masters romano.

