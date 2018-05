Nadal, imparable, arrolla a Shapovalov 6-4/6-1 y avanza en Roma

El español Rafa Nadal se impuso este jueves por 6-4 y 6-1 al canadiense Denis Shapovalov y selló el pase a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, en los que se enfrentará al italiano Fabio Fognini. Nadal, siete veces campeón en la tierra batida del club de tenis del Foro Itálico (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 y 2013), tardó una hora y 22 minutos en deshacerse de Shapovalov, número 29 del ránking mundial.



Tras el demoledor 6-1 y 6-0 infligido al bosnio Damir Dzhumhur en su estreno, Nadal se vio las caras con un Shapovalov en forma, que alcanzó las semifinales la semana pasada en Madrid y que eliminó en su camino romano al checo Tomas Berdych y al holandés Robin Haase. El jugador canadiense, nacido en Israel, es a sus 19 años uno de los talentos más interesantes del tenis mundial y encaraba el duelo con Nadal tras imponerse en el único precedente entre ambos, en el torneo de Montreal de 2017. Rafa, campeón este año en Montecarlo y Barcelona, estuvo intratable al saque y muy agresivo al resto, aunque necesitó nueve bolas de rotura antes de quitar por primera vez el servicio a un Shapovalov valiente.

