Muguruza cae en su estreno en Roma con nocturnidad y alevosía

La tenista española Garbiñe Muguruza cedió en su estreno este miércoles en el torneo de Roma, de categoría Premier 5 para la WTA, ante la australiana Daria Gavrilova (5-7, 6-2, 7-6(6)), un duro encuentro de más de tres horas, donde desperdició dos bolas de partido y que se alargó pasadas las dos de la madrugada. Tras superar su tope en Madrid pero quedarse en solo dos victorias en la capital la pasada semana, la número tres del mundo volvió a la acción en el Foro Itálico, donde alcanzó semifinales los dos últimos años. La buena relación de 'Mugu' con la capital italiana se rompió a las primeras de cambio esta temporada, por culpa de una Gavrilova que se medirá en octavos con la rusa Maria Sharapova.

