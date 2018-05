Nadal, de record

11/05/2018 a las 10:18

Rafael Nadal derrotó al argentino Diego Schwartzman, por 6-3 y 6-4 para colocarse en los cuartos de final del Mutua Madrid Open, y superar los 49 parciales consecutivos ganados por John McEnroe en 1984, récord en la Era Open, aunque en el caso del estadounidense los obtuvo en moqueta. Más preciso que en el partido anterior contra el francés Gael Monfils, a Nadal le sirvió su poderío desde el fondo de la pista para desbaratar la defensa de "El Peque", y derrotarle por quinta vez y segunda este año (Abierto de Australia).



Nadal solo cedió una vez su saque ante el discípulo de Juan Ignacio Chela (octavo juego del segundo set), cuando el bonaerense lució suelto, con un poderoso revés paralelo para inquietar al cinco veces ganador de este torneo. Pero el cuartofinalista del pasado año en el US Open no pudo confirmar ese momento y cedió su saque en el noveno juego de ese parcial ante la tenacidad de Nadal, que confirmó su victoria a continuación en una hora y 44 minutos.



Una vez apartado de su camino Schwartzman, Nadal se medirá en cuartos contra el austríaco Dominic Thiem, al que derrotó en la final del pasado año en la Caja Mágica, y luego después en las semifinales de Roland Garros, y al que se hace unas semanas, en los cuartos de Montecarlo, le infligió un duro castigo: 6-0 y 6-2.

Thiem venció en octavos al croata Borna Coric, por 2-6, 7-6 (5) y 6-4.

NADAL NO PIENSA EN EL RECORD

El tenista español Rafa Nadal resaltó la importancia de verse en un "partido clave" ante el austriaco Dominic Thiem en cuartos de final del Mutua Madrid Open, por encima del récord de sets seguidos que estableció este jueves sobre una misma superficie, cifras "que quedan" para cuando termine su carrera pero no en medio de una cita que busca coronar.



"Es circunstancial. No menosprecio ningún récord, pero en estos momentos no estoy para pensar en este tipo de cosas. Cuando salgo a jugar pienso en mi rival y cuando se termine mi carrera, son cosas que quedan. Es muy difícil ganar 50 sets seguidos. Se ha hecho, pero ya está, no hablemos más de ello y pensemos en lo que realmente me importa", apuntó en rueda de prensa.

