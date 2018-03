Carla Suárez elimina a Svitolina y se une a Carreño en cuartos del Indian Wells

Actualizada 13/03/2018 a las 12:00

Los tenistas españoles Carla Suárez y Pablo Carreño lograron el pase a los octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada de la ATP y de categoría Premier Mandatory en la WTA, mientras que Roberto Bautista y Fernando Verdasco dijeron adiós.

La jugadora grancanaria dio una de las sorpresas de la jornada al eliminar a una de las grandes favoritas, la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie y número cuatro del mundo, en dos sets por 7-5, 6-3, tras firmar un gran partido.

Así, un 'break' en el sexto juego del primer set le dio su primera ventaja clara (4-2), pero Svitolina reaccionó al instante para recuperar la rotura y volver a igualar el partido. Suárez no dio más concesiones y aprovechó las dudas de su rival en el duodécimo juego para lograr otro quiebre y hacerse con la manga (7-5).

Esto afianzó aún más el juego de la española, que continuó sin dejar resquicios con el servicio a una Svitolina que no podía imponer su tenis y que no pudo levantar la única bola de 'break' que tuvo en contra en el segundo parcial y que le terminó por costar el partido porque Suárez no desperdició para sentenciar sin nervios y citarse en octavos con la americana Danielle Collins, invitada por los organizadores.

Por su parte, en el cuadro masculino, la única alegría la dio el asturiano Pablo Carreño, número 14 del mundo, que se deshizo con autoridad del ruso Daniil Medvedev en dos sets por 6-1, 7-5.

Aunque el primer parcial reflejó un duro marcador, el gijonés sufrió para mantener su saque intacto defendiéndose de hasta seis bolas de 'break' en contra y golpeando a su rival con dos quiebres en el segundo y el sexto juegos.

En la segunda manga, Carreño se adelantó con una rotura en el quinto juego, y, a pesar de que sufrió el primer quiebre del encuentro en el décimo respondió con un 'contrabreak' que le volvió a dar ventaja para cerrar el choque en una hora y media. Ahora, se enfrentará en octavos de final con el sudafricano Kevin Anderson, su verdugo en las semifinales del pasado US Open.

Mientras, Roberto Bautista cayó ante el croata Borna Coric, número 49 del ranking ATP y que se tomó la revancha de la derrota sufrida en el torneo de Dubai imponiéndose con claridad por 6-1, 6-3.

El castellonense, 16 del mundo, se encontró pronto con un 4-0 abajo que le obligó a ir a remolque, antes de que el balcánico diese por cerrado el parcial con un nuevo 'break' en el séptimo juego. Un 3-0 dificultó la remontada para Bautista, que a pesar de ganar dos de los servicios de Coric volvió a ceder el suyo en dos ocasiones para despedirse en una hora y 23 minutos del torneo norteamericano.

Por último, Fernando Verdasco no pudo dar continuidad a su gran victoria en la ronda anterior ante el búlgaro Grigor Dimitrov y fue víctima de la remontada del estadounidense Taylor Fritz, que se llevó el partido en tres mangas por 4-6, 6-2, 7-6(1).

