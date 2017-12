Actualizada 02/09/2017 a las 10:06

La española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie, sigue imparable en el Abierto de Estados Unidos, fue la figura central de la quinta jornada de la competición femenina, en la que también se dio otro triunfo fácil de la rusa Maria Sharapova.



La veterana Venus Williams, que mientras jugaba se enteró que su hermana Serena se convertía en madre, logró en su honor la victoria número 74 en el Abierto de Estados Unidos.



Muguruza, de 23 años, no tuvo ningún problema para ganar por 6-1 y 6-1, en apenas una hora y un minuto, a eslovaca Magdalena Rybarikova y logró el pase a la cuarta ronda.



La próxima rival de Muguruza será la checa Petra Kvitova, decimotercera cabeza de serie, que ganó por 6-0 y 6-4 a la francesa Caroline Garcia, decimoctava cabeza de serie.



El duelo entre Muguruza y Kvitova, de 27 años, será el cuarto que tengan como profesionales en el circuito de la WTA con ventaja de 2-1 para l tenista checa.



Muguruza, que todavía no ha cedido ningún set en los tres partidos disputados, comenzó de nuevo de manera arrolladora con su tenis agresivo desde el fondo de la pista y en apenas 27 minutos consiguió quedarse con la primera manga.



La tenista española, ganadora de Wimbledon, que llegó al torneo con marca perdedora de 2-4 en las cuatro participaciones anteriores, ahora ya es ganadora (5-4).



Mientras que Sharapova no tuvo problemas para ganar por 7-5 y 6-2 a la joven estadounidense Sofia Kenin y lograr el pase a la cuarta ronda después de jugar el tercer partido consecutivo en la pista central Arthur Ashe.



Su rival en la cuarta ronda será la letona Anastasija Sevastova, decimosexta cabeza de serie, que ganó 6-2 y 6-3 a la croata Donna Vekic.



Williams, novena cabeza de serie, no tuvo tampoco problemas para conseguir el pase a la cuarta ronda con su victoria por 6-3 y 6-4 ante la griega Maria Sakkari.



La rival de Williams en la próxima ronda será la española Carla Suárez, que se impuso por 6-1, 3-6 y 6-3 ante la rusa Ekaterina Makarova.



Mientras que la alemana Julia Goerges, trigésima cabeza de serie, ganó con facilidad 6-3 y 6-1 a la serbia Aleksandra Krunic y tendrá de rival en la cuarta ronda a la estadounidense Sloane Stephen que derrotó 6-2 y 6-4 a la australiana Ashleigh Barty.