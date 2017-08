Iñaki Montes, campeón navarro con 15 años

27/08/2017 a las 06:00

El Club Tenis Pamplona albergó ayer las finales del Campeonato Navarro Absoluto de Tenis 2017 “Mercedes Benz - Gazpi”. Iñaki Montes (Agrupación Deportiva San Juan) en categorías masculina y Marta Sexmilo (Agrupación Deportiva Oberena) se proclamaron vencedores. Iñaki Alcalde (Club Natación Pamplona) y Marta Fernández (Agrupación Deportiva Oberena) fueron subcampeones.

Iñaki Montes, con tan solo 15 años (los cumple en octubre), le da un vuelco al tenis navarro y se convierte en el ganador más joven de las últimas décadas. Montes se impuso a Iñaki Alcalde por 6-3, 6-1 en un partido muy serio en el que el joven tenista demostró que estaba en la final por méritos propios y que es un digno vencedor.

En la final femenina Marta Sexmilo puso un fuerte ritmo frente a su alumna y compañera de equipo y en menos de una hora solventó la final sin ceder un solo juego por 6-0. 6-0. Fernández logra así su primer subcampeonato, mientras que Sexmilo alcanza ya su sexta corona consecutiva.

Tras las finales se realizó la entrega de premios con la presencia de Antonio Prat, Presidente de la Federación Navarra de Tenis, Alejandro García, Presidente del Club Tenis Pamplona, David Azpilicueta, de Comercial Gazpi y Iosu Janices, IND.

Marta Sexmilo, tras su sexto triunfo, manifestaba que “es una alegría poder estar aquí un año más, compitiendo a buen nivel y optando a ganar. Cada año es especial y este no ha sido menos. Es el primero en el que estoy como entrenadora en un club y poder jugar además la final contra una alumna y compañera lo hace aun más”.

Iñaki Montes, por su parte, reconocía que era una “alegría inmensa, ni yo ni nadie nos lo esperábamos. Me he esforzado mucho, he ido partido a partido y me ha salido muy bien, así que es para estar feliz. Un sueño que iba creciendo cada día, al inicio estaba más nervioso. Me queda por mucho por mejorar y esto es un premio al trabajo”.