Muguruza se cuela en octavos con una lección de tenis ante Cirstea

Actualizada 08/07/2017 a las 14:12

La tenista española Garbiñe Muguruza ha derrotado este sábado en tercera ronda de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, a la rumana Sorana Cirstea en dos sets (6-2, 6-2), en un encuentro en el que no ha cedido su saque en ninguna ocasión y donde se ha erigido como una firme candidata al título con su pase a octavos.

Muguruza, número 15 del mundo, llegaba a esta tercera ronda sin haber sufrido en ninguno de sus encuentros anteriores y habiendo cedido su servicio en tan solo una ocasión. Cuando la caraqueña conserva la calma, lo demás viene solo, y eso es lo que se vio en los primeros compases del partido. Firme al servicio y sin errores con su derecha, la finalista de Wimbledon 2015 fue arrinconando cada vez más a una Cirstea que veía cómo le rompían el saque a las primeras de cambio. Solo se habían jugado tres juegos y Muguruza ya dominada 2-1.

La española no levantó el pie del acelerador y, en apenas 33 minutos, se hizo con la primera manga por 6-2. Nueve 'winners' y solo cinco errores no forzados eran los increíbles números de una Muguruza que estaba 'pasando el rodillo' sobre la hierba del All England Club.

En el segundo set, nada cambió, y la pupila de Sam Sumyk, dirigida de manera puntual por Conchita Martínez durante Wimbledon, quebró el servicio a la rumana en dos ocasiones para ponerse con 4-1 y saque. Con pie y medio en los octavos de final, Garbiñe no aflojó y se plantó en la siguiente ronda sin pasar apuros. Muguruza llega a estas alturas de torneo sin haber cedido ni un solo set hasta el momento y con unas sensaciones inmejorables.

La rival de la caraqueña en el primer partido de la segunda semana saldrá del enfrentamiento entre la número 1 del mundo, la alemana Angelique Kerber, y la estadounidense Shelby Rogers, que se celebrará este domingo en el tercer turno de la pista 2.