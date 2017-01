Garbiñe Muguruza sufre para pasar a cuartos en Brisbane

Actualizada 04/01/2017 a las 17:40

La española Garbiñe Muguruza, cuarta cabeza de serie, certificó este martes su pase a los cuartos de final del torneo de Brisbane (Australia) al vencer, por un ajustado 7-5, 3-6 y 7-6 (7), a la rusa Daria Kasatkina.



La española Indicó que durante el choque sintió "mucha presión", pero se mostró "orgullosa" de cómo gestionó las situaciones más complicadas. "Fue similar a lo de ayer", añadió en alusión a su anterior compromiso ante la australiana Stosur, resuelto también en tres mangas, "intentando mantener la calma en esos momentos".



Muguruza acumula casi seis horas de juego tras la disputa de los dos primeros encuentros del año. "Evidentemente, estoy cansada. Han sido dos partidos largos. Ahora haré tratamiento con mi fisioterapeuta y intentaré estar preparada para seguir. Siempre prefieres partidos de una hora y estar fresca, pero creo que estas dos victorias me van a ayudar a fortalecer mi confianza. Empezar el año con partidos así me hace sentir bien", valoró.



La vigente campeona de Roland Garros, que comenzó 2017 con un trabajado triunfo ante la australiana Samantha Stosur, prorrogó su buena racha en Brisbane con una nueva victoria en tres mangas.



Dos horas y 58 minutos necesitó esta vez Garbiñe Muguruza para asegurarse una plaza en los cuartos de final. Lo hizo tras corregir un mal arranque y una desventaja de 2-4 en la primera manga. La reacción posterior, no obstante, le permitió adelantarse frente a la prometedora tenista rusa, asentada a sus 19 años en el puesto número 26 del ránking.



Lejos de acusar la pérdida del primer set y fiel a su agresiva propuesta, Daria Kasatkina forzó el tercer parcial (3-6) y comenzó mandando tras quebrar el servicio de la española.



Muguruza encadenó entonces cuatro juegos consecutivos (4-1), pero esa renta no fue definitiva para dejar atrás la segunda ronda en la ciudad australiana de Brisbane, donde afronta la primera cita de la temporada. Su oponente se aferró al choque, forzó el desempate e, incluso, llegó a disponer de una pelota de partido con 6-7.



Garbiñe esquivó la eliminación y ganó los siguientes dos puntos para sellar su triunfo en un partido épico. En cuartos de final, la séptima mejor jugadora del mundo se medirá con la vencedora del duelo entre la rusa Svetlana Kuznetsova y la australiana Destanee Aiava, procedente de la fase previa.