Póquer de Rafa Nadal en la exhibición de Abu Dabi

31/12/2016 a las 14:48

El tenista español Rafael Nadal ha vencido este sábado al belga David Goffin en la final del torneo de exhibición Mubadala de Abu Dabi, por un resultado de 6-4 y 7-6(5) y consiguiendo así un particular póquer de triunfos en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



Nadal, que regresaba con este torneo a la primera línea tenística tras varias lesiones, supo sufrir ante un Goffin que mantuvo durante todo el partido sus opciones de victoria. El jugador balear ya se había adjudicado las victorias en Mubadala durante las ediciones celebradas en 2010, 2011 y en enero de este mismo año 2016.



"Estos días a buen nivel me van a venir muy bien"



El tenista español ha asegurado que los tres partidos que ganó en el torneo jugando a buen nivel, le vendrán "muy bien" para el resto de la temporada. "Estoy muy alegre de volver a competir. Estos tres días han sido buenos para mí. Estos tres días, jugando a este nivel, me van a venir muy bien para el resto de la temporada", dijo.



Además, dio las gracias a la organización por el trato que recibió durante el torneo: "Es algo especial. Me gusta el sitio, es un gran público y quiero agradecer a todo el mundo y al gobierno de Abu Dabi el amor que he recibido", concluyó.