Petra Kvitova, hospitalizada tras sufrir asalto en su casa

La tenista checa Petra Kvitova, doble campeona del Wimblendon, resultó herida este martes por un agresor armado con un cuchillo en su casa de Prostejov (República Checa), indicó su portavoz Karel Tejkal.



"Petra Kvitova fue atacada en su apartamento este mañana", declaró Tejkal a la AFP. "Se trata de un intento de crimen aleatorio, nadie ha querido agredirla o robarla a ella personalmente", prosiguió.



"Resultó herida con un cuchillo durante el intento de robo. Su vida no está en peligro; ahora mismo está siendo atendida por los médicos", dijo Tejkal, precisando que el agresor sigue sin haber sido detenido.



La estrella del tenis checo, que ganó Wimbledon en 2011 y 2014, se recupera actualmente de una fractura en un pie, lo que la ha obligado a renunciar a participar en la Copa Hopman, torneo de exhibición previo al Abierto de Australia, que se disputará del 16 al 29 de enero.



Esta mañana, Kvitova había anunciado en las redes sociales que no participaría en la Copa Hopman, que se disputa en enero en la localidad australiana de Perth, debido a la rotura de uno de los huesos tarsianos del pie derecho.



"Estoy muy decepcionada de no poder disputar la copa Hopman. La resonancia magnética muestra que la lesión está sanando, pero no tan rápido como quisiéramos", explicó la deportista en su cuenta de Facebook. La vuelta de la tenista de 26 años está prevista que sea el próximo 8 de enero.