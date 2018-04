El campeón Bengoetxea respeta mucho a Elezkano

26/04/2018 a las 06:00

Con 33 años, profesional desde 2002, Oinatz Bengoetxea debutó en el Manomanista en 2004. Conoce bien la lucha individual. Ha disputado desde entonces 13 ediciones -estuvo ausente en 2014 por lesión-, con un balance difícil de igualar. Dos txapelas (2008 y 2017), una final que no pudo disputar por lesión (2015) y cuatro veces tercer clasificado. Pues a pesar de todo eso, tiene mariposas en el estómago. El sábado se juega estar en semifinales en el Labrit contra Danel Elezkano, el único hombre que viene de abajo, y que se ha dejado en el camino a dos guipuzcoanos Arteaga y Artola.

“Llego bien, y espero poder demostrarlo. He tenido mucho tiempo para prepararme. Pero sé que voy a tener que dar todo para batir a Danel, que está en un gran momento de juego, posiblemente el mejor de su carrera”, comentaba ayer leitzarra. “Está con mucho juego, y el rival es ahora mismo de mucha categoría”.

Oinatz Bengoetxea, que ha podido hacer un entrenamiento semanal en frontón a pesar de la fascitis que arrastra, es realista en su discurso. Ser campeón, vestir el gerriko rojo no da nada.

“Sé que puedo ganar, pero también que puedo perder perfectamente”, comentaba ayer Bengoetxea tras ver el partido de Elezkano el lunes en Tolosa. “a Artola le vi bien, iba bien preparado, pero Danel le supo jugar perfectamente. Tal y como se juega ahora, vale casi más llegar en un buen momento de juego, buscar los ángulos y rematar bien que ser un pegador”.

LA PRESIÓN CERO DE DANEL

Danel Elezkano llega al partido de cuartos con la tranquilidad que da haber ganado ya dos partidos. El vizcaíno se quitaba ayer cualquier atisbo de presión. Juega contra Bengoetxea, que para él es un premio. “Otros años he preparado mucho el campeonato y el día del partido no he dado el nivel. Pero este año las cosas han sido diferentes, casi sin poder entrenar las cosas me han salido bien. Estoy con mucha confianza, y ojalá pueda hacer un buen partido contra Oinatz”, explicaba ayer el delantero vizcaíno. “Tengo que hacer todo perfecto, y aún así no hay garantía de que pueda ganarle”.

No hubo queja alguna con el lote presentado por Martín Alústiza. Sí que echó en falta Bengoetxea alguna pelota un poco más rápida. Pero no se quejó.

