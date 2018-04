Actualizada 08/04/2018 a las 20:47

Joseba Ezkurdia, campeón del Parejas 2018 junto a José Javier Zabaleta tras ganar en la final a Elezkano II-Rezusta por 22-9 en Bilbao, reconoció que sus rivales tuvieron "su peor día del campeonato" y que eso "quizás" les "ayudó" a lograr un triunfo tan claro en el Bizkaia de Bilbao.

"Esta 'txapela' es un premio para mí. La voy a disfrutar mucho porque me ha costado mucho conseguirla y espero que no sea la última", subrayó el delantero navarro después de conquistar su primer gran título en casi cinco años como profesional.

"He tenido muchos momentos malos y he escuchado de todo, pero he seguido a lo mío y al final ha tenido que llegar. Jose (Zabaleta) me ha ayudado mucho y en la recta final las sensaciones han sido muy buenas. Estamos muy contentos de cómo ha salido el campeonato", añadió el delantero de Arbizu.

Por su parte, Zabaleta confesó sentirse "muy contento" de ganar su segundo título tras el conquistado en 2013 junto a Juan Martínez de Irujo, en aquella ocasión antes de acabar el partido por lesión de Pablo Berasaluze.

"Es diferente. Llegar a 22 tantos da más alegría que la otra vez y además hacerlo con un gran compañero y amigo. Me alegro también mucho por Joseba", comentó el zaguero, quien, acerca de la final, subrayó que Rezusta "no ha tenido el día" ni "ha entrado en el partido en ningún momento".

"Un partido como este siempre tiene mucho peligro. Hemos cogido una buena ventaja desde el principio, pero después del 18-4 han hecho unos cuantos tantos seguidos y tienes un poco de miedo. Pero desde el principio salimos muy serios y nos ha salido un partido bastante redondo", resumió Zabaleta.

Por su parte, Rezusta admitió que se sintió "incómodo todo el partido" y que "en ningún momento" se vio "capaz de dominar" desde los cuadros traseros. "Más que de la mano el problema ha sido la falta de confianza. No tenía mal la mano, sino no hubiese jugado. He jugado con dudas", reconoció el guipuzcoano.

Su compañero Elezkano II, por último, admitió que Ezkurdia y Zabaleta ganaron "con todo merecimiento" y que "fueron muy superiores desde el principio hasta el final". "No hemos dado nuestro nivel. Han sido muy superiores y nos da pena por toda la gente que ha venido a ver el partido. Creo que hemos hecho un grandísimo campeonato, pero hoy no hemos dado nuestro nivel", dijo el delantero.

"A todos nos gusta ganar, pero mañana cuando veamos el campeonato que hemos hecho tendremos motivos para estar más contentos. Cuando empezamos hubiésemos firmado estar aquí", concluyó el vizcaíno.

Selección DN+