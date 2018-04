Actualizada 03/04/2018 a las 08:44

Cuando las empresas se sentaron para diseñar el Campeonato de Parejas optaron por el equilibrio. Nadie es más que nadie. Por eso cada bloque decidió poner a su zaguero más poderoso con su delantero más débil. Así nació la combinación Elezkano-Rezusta. Vizcaíno y guipuzcoano no habían jugado demasiado juntos. Había que ver cómo maridaban la potente zurda de Rezusta, con la zurda menos poderosa pero enredona de Elezkano. El experimento ha salido bien dentro y fuera de la cancha. Han sumado, y son finalistas.



¿Cómo están?



Rezusta. Bien, haciendo los entrenamientos previstos. Imagino que conforme se acerque el día de la final irán creciendo los nervios.

Elezkano. Yo lo llevo bien. Es verdad que los dos primeros días tras la semifinal estaba cansado por la tensión, es normal porque soy nuevo en esto. Pero estoy con muchas ganas.



¿Cómo es llegar con un novato a la final?



Rezusta. Creo que Danel ha hecho un campeonato muy bueno, ha ido a más. Al principio le costó entrar, pero con el paso de las semanas ha ido jugando más valiente. Las finales nunca son fáciles para un novato, ni para alguien que ya ha jugado alguna otra. Son días diferentes, de mucho movimiento. Estamos intentando que todo sea como en cualquier otro partido, sin volvernos locos.

Elezkano. Es lo que dice Beñat, que al final tienes mucho movimiento alrededor. Las entradas, entrevistas... ojalá me pase esto más de una vez. A mí la final me hace más ilusión por mi familia y por amigos que por mí. Ellos han pasado muy malos momentos conmigo por lesiones y problemas, y ahora pueden disfrutar. En el Parejas yo he disfrutado mucho.



En la presentación se anunció un campeonato muy igualado. ¿Esperaban haber llegado hasta aquí?



Rezusta. No. Nosotros empezamos regular, con dos o tres partidos en los que íbamos justos, nos costó arrancar. Cuando empezamos a ganar partidos y entramos en una dinámica buena, veíamos las cosas de otra manera. Pero hemos ganado partidos muy justos, con tres 22-21, otros que ha habido que remontar... hemos sacado buenos resultados, pero trabajando mucho siempre. El campeonato no ha sido ningún paseo, aunque alguno lo piense.

Elezkano. Es así. A mí me costó entrar en el campeonato. Tuve un problema de circulación en un dedo que jamás me había pasado, y le di muchas vueltas a eso. Pero luego me he ido viendo cada vez a más.

Cuatro partidos ganados por 22-21, y siempre a favor.

Rezusta. La suerte también cuenta.



Ya, pero de cuatro, cuatro...



Rezusta. En un 21 iguales, si el contrario tiene un buen saque o un buen saque remate, por mucho que fueras a jugar bien el tanto no te vale de mucho. En esos casos le he dicho a Danel que fuera valiente, porque es mejor que arriesgue él que esperar a que el contrario te haga el tanto. Y Danel ha respondido muy bien jugando al ataque.

Elezkano. Es que la suerte también cuenta. Un 21 iguales es un cara o cruz, y ahí hemos sabido sufrir, ir al ataque, agarrarnos al marcador, y nos ha acompañado la suerte.



Tampoco hay mucho tiempo para pensar.



Rezusta. Es eso. Por eso le digo a Danel que vaya para adelante y que busque.



¿Por qué como pareja han funcionado bien?



Rezusta. Hemos trabajado mucho para pulir algunas cosas. Tenemos una confianza total el uno en el otro, y si los resultados acompañan las cosas se ven y salen más fáciles; es lógico. Funcionamos como pareja, uno le ayuda al otro si le ve mal, y nos comunicamos mucho.

Elezkano. Hemos trabajado mucho para arreglar lo que no funcionaba. Y tengo suerte, porque Beñat es un zaguero que te ayuda mucho en la cancha desde el primer momento. Hemos sumado mucho.

Rezusta. Danel te ayuda, y en el remate ha funcionado mejor conforme ha ido para adelante el campeonato. Ha ganado en agresividad y en confianza, y eso a mí me ayuda mucho.



¿Ha tenido que tirar mucho de él?



Rezusta. Al principio, si no estás con confianza es normal que te cueste entrar más en juego, como le pasó a Danel. Pero en cuento se ha visto bien, ha ido más al ataque. Yo estoy contento porque cuando me he visto peor le pido ayuda y responde.

Elezkano. Le doy trabajo durante toda la semana.

Rezusta. Eso es verdad.

Elezkano. La zurda que tiene te da mucha seguridad, pero además de pegar Beñat hace muchas otras cosas bien. Te cubre mucha cancha, te da seguridad, te anima en este tipo de partidos largos, hemos hablado mucho entre semana, nos gusta entrenar mucho para llegar bien a los partidos... Con él se disfruta en el campeonato.



¿Quién manda en esta pareja?



Rezusta. A mí el término mandar no me gusta para estas cosas. A mí me gusta comentar todo con el compañero, lo bueno y lo que no está bien. Con el material quizá me deja más iniciativa a mí, porque a él no le importa mucho jugar con unas que con otras. Pero siempre nos gusta consultarnos las cosas.



¿Y si vienen mal dadas?



Rezusta. Las cosas se hablan, a mí me gusta que me digan las cosas que no hago bien.

Elezkano. Hay poco que decirle a Beñat. Tiene mucha más experiencia que yo, y trato de hacer todo lo que me dice.



Miran los 17 partidos, ¿con cuál se quedan?



Rezusta. Me quedé muy a gusto con el de Víctor-Albisu en Etxebarri. Disfruté.

Elezkano. Ese día jugaste mucho. Yo me quedo con el del Labrit contra Bengoetxea-Larunbe.



¿En cuál han sufrido más?



Rezusta. Yo lo pasé muy mal en el segundo de semifinales en el Labrit, sobre todo la segunda parte. Estaba incómodo, no gozaba, a cada pelota iba con miedo.



Fue el de la polémica del material.



Rezusta. Por nuestra parte no hubo polémica, ya dijimos bastante.

Elezkano. Yo lo pasé mal en el segundo de Éibar, no disfruté nada y sufrí muchísimo. En el último de la liguilla también lo pasé mal por los nervios.



El Parejas encierra una gran paradoja, no es campeón quien es más regular, sino quien es regular el día que debe serlo, el de la final.



Rezusta. Durante la liga hemos sido los más regulares y qué cosas porque casi nos quedamos fuera de la final. Estuvimos más fuera que dentro. Es duro, pero en la final no vale para nada lo que has hecho durante los cuatro meses anteriores. Hay que jugar y ganar ese día y a esa hora. Pero todos sabemos que esto está montado así. En la liguilla estuvimos bien, en la semifinal nos costó más, y en la final ya se verá.

Elezkano. Es que es un campeonato muy largo. La gente se piensa que, porque andes bien en la liguilla, ya está todo hecho, y en realidad es todo más complicado de lo que parece, pero mucho más. Ezkurdia-Zabaleta han demostrado que han ido para arriba, y que hoy por hoy pueden con cualquiera.



En 18 semanas no se puede estar igual.



Rezusta. Es normal, en un campeonato así pasas etapas. Pero estamos en la final, y podemos prepararla y jugarla bien.



Ellos van para arriba.



Rezusta. Sí. Para mí una de las claves es que ellos han ido fallando cada vez menos, su segunda parte de campeonato es muy buena. Con el golpe que tienen, el ritmo que le meten, pero sobre todo que fallan menos. Por eso va a ser complicado hacerles contra.

Elezkano. En semifinales han sido los mejores. Están muy bien los dos y es complicado hacerles frente porque te dominan casi siempre y hay que defender mucho. Pero tenemos nuestra opción.



¿Por dónde irá la final?



Rezusta. Está asumido que nos va a tocar defender mucho, y todo pasa por hacer pocos fallos. Trabajar bien la defensa, y acertar cuando tengamos opción.

Elezkano. Es eso. Pero no nos podemos obsesionar con eso, una final no se gana defendiendo, tenemos que ser agresivos.



Zabaleta.



Rezusta. Para mí es el zaguero más difícil de jugar. Tiene dos manos muy buenas, pero la derecha tiene un brillo especial para lo bueno y también cuando le pega mal. Está con confianza... Hay zagueros que le pegan más de altura, pero nadie lo hace con esa velocidad. Su pelota siempre es incómoda.



Ezkurdia.



Elezkano. Es potencia pura, le da mucha velocidad a la pelota, por eso es tan difícil ganarle. Esa volea es especial.



Ganar la final sería...



Rezusta. Algo muy grande, y más viendo que casi nos quedamos fuera de la final. Y ganarla con Danel sería muy bonito. Pero no me gusta darle vueltas, no pienso demasiado.

Elezkano. Para mí sería algo enorme, pero ya estar aquí ha sido algo muy bueno. Yo quiero disfrutar de la final, y tenemos que ser ambiciosos.

Rezusta. Para Danel será muy bonito y haré todo lo posible para que gane la txapela. Tenemos que demostrar que nos merecemos la txapela.

¿Sabe de Danel?



1. ¿Cuándo cumple años?

Ni idea - Error

2. ¿Lleva reloj?

Sí - Acierto

3. ¿Su novia se llama?

Marta - Acierto

4. ¿Qué coche tiene?

Un Mercedes clase A - Acierto

5. ¿Por qué mano empieza?

No lo sé - Error

6. Su última película es...

Ni idea - Error

7. ¿Su música es...?

Tiene un USB de todo - Acierto

4 ACIERTOS

¿Sabe de Beñat?



1. ¿Cuándo cumple años?

Febrero - Acierto

2. ¿Lleva reloj?

No - Acierto

3. ¿Su novia se llama?

Leyre - Acierto

4. ¿Qué coche tiene?

Un Audi A3 - Acierto

5. ¿Por qué mano empieza?

Izquierda - Acierto

6. Su última película es...

Ni idea - Error

7. ¿Su música es...?

Lleva la radio - Acierto

6 ACIERTOS

Selección DN+