“Quien llega a una final, lo hace sufriendo”

28/03/2018 a las 06:00

No había nada en Peio Etxeberria (Zenotz, 19 años) y Ion Jaunarena (Leitza, 26 años) que les hiciera pensar que estaban ante un camino de revelación. El mérito, según ellos, es de la perfecta conjugación del aprendizaje de uno y el poso del otro, la atrayente valentía del delantero ligada a la prometedora adaptación del zaguero. Toda una sorpresa. Los de Aspe han sabido compensar sus fortalezas y debilidades en un campeonato que a priori era un mero ensayo. No obstante, este sábado, Et

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Etiquetas Iñaki Urbina

Selección DN+