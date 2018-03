Altuna se da 24 horas más

Actualizada 23/03/2018 a las 08:16

El golpe que el domingo pasado Jokin Altuna se dio en la rodilla derecha es eso, un golpe. El estudio radiológico al que se le sometió el martes descartó cualquier rotura. El pelotari había dado de plazo el jueves en la elección de material para decidir si finalmente juega una semifinal, pero se ha dado otras 24 horas para tomar una decisión.



Jokin Altuna estuvo el jueves en la elección de material en el Ogeta. Le aconsejó a Julen Martija a seleccionar pelotas en un frontón especialmente difícil para los zagueros. Más aún para Martija ante un bombardero como Rezusta. Se ejercitó con mucha suavidad durante 30 minutos, pero no fueron concluyentes para tomar una decisión.



“Estoy mejor, del martes hasta hoy me encuentro mejor. Hoy era la primera vez que hacía algo de físico, las sensaciones han sido mejores pero en frío noto molestias. Quiero ver cómo voy a estar mañana, quiero verme bien y que estoy en condiciones no solo de salir sino de jugar bien. Si fuera una semifinal en la que nos jugáramos estar o no estar arriesgaría. Si no he tomado una decisión es porque tengo dudas”, comentaba el delantero de Aspe.



Saben Altuna y Martija que se enfrentan a una misión de por sí casi imposible (deben ganar por 22-4 o menos) en territorio hostil, y contra una pareja temible en el campeonato como Elezkano-Rezusta.



“Las opciones son remotas, es muy difícil. Si venimos es un gran partido. Tenemos que venir a hacer nuestro partido, e intentar despedirnos de la liguilla con buen sabor y con una victoria”, comentaba ayer el delantero guipuzcoano. “El Ogueta me gusta. Es un frontón muy exigente, pero aquí he conseguido buenos resultados en los partidos que he disputado en este frontón”.



MATERIAL SIN PEGA



Jokin Altuna probará este viernes haciendo carrera contínua y unos desplazamientos laterales. No puso ninguna objeción al material que se presentó ayer en el Ogeta. “Me han parecido buenas pelotas, las nuestras y las de ellos”.



Elezkano-Rezusta no pusieron tampoco ninguna pega, ni tampoco quisieron despistarse. “Nosotros estaremos en la final si ganamos aquí, sino estamnos fuera. No hay muchas vueltas”.

