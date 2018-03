Ezkurdia-Zabaleta dejan todo abierto

Actualizada 19/03/2018 a las 08:33

Transcurridas 16 jornadas, llegado el momento de la verdad, el juego puso a cada uno en su sitio este domingo en el Astelena. Ezkurdia-Zabaleta arrollaron a pelotazos a Altuna-Martija en el Astelena, les doblaron en el marcador y dejan todo pendiente de la última jornada, donde tres combinaciones tienen posibilidades matemáticas de clasificarse para la final.



A la pareja experimental de Aspe (Altuna-Martija) la gasolina les ha llegado hasta la semana 16. Después de una primera fase impecable (10 victorias en 14 partidos y ni una sola suspensión), el hombre del mazo les ha dado de lleno en las semifinales. Sufrieron y padecieron contra la pegada de Elezkano-Rezusta en el primer partido se semifinales (17-22) y resultó aún más evidente el domingo ante Ezkurdia-Zabaleta.



MARTIJA, ASESINADO



La pareja de Sakana ofreció su versión más contundente en lo que va de campeonato. Fueron con las ideas claras de evitar que Altuna entrara en juego y les enredara, y cargaron la tarea en Julen Martija. Lo hicieron de forma acompasada. José Javier Zabaleta mandó cañonazos de derecha made in Etxarren. Con altura y carga. Joseba Ezkurdia se olvidó de florituras delante, y también castigó atrás con contundencia.



Con ese planteamiento, Julen Martija vivió literalmente asediado en los cuadros traseros. Este domingo en el Astelena se cruzaron 465 pelotazos. Ezkurdia y Martija fueron los pelotaris que más veces dieron a la pelota 122 cada uno. En el caso del zaguero de Etxeberri, 71 de ellos (un 58%) desde el cuadro siete para atrás. Y aún así mantuvo el tipo. Tiró una pelota y encajó un par de saques. Al término del partido confesó que el campeonato se le estaba haciendo eterno, que física y mentalmente comenzaba a dar síntomas de agotamiento.



ALTUNA, MUY POR DEBAJO



Ezkurdia-Zabaleta encontraron mucho menos resistencia de la esperada. Cargaron la tarea atrás, Martija hizo lo que pudo, pero Jokin Altuna estuvo neutralizado.



El delantero de Amezqueta (no olviden, el mejor del pasado verano y brillante campeón del Cuatro y Medio) sufrió un percance en el 3-5, cuando al ir a restar una pelota al ancho, se golpeó en la rodilla derecha con la base de la grada del Astelena. Fue atendido en el set de decanso por el doctor Urrutia. Pero al margen del suceso, que parece que se ha quedado en un problema muscular, el amezquetarra no estuvo a la altura del partido. Porque fue siempre a la contra, jugó obligado por un marcador muy cuesta arriba desde el empate a 3 (11-3, 16-8, 18-19) y eso derivó en ansiedad por terminar y precipitación. No es normal que Altuna termine con media docena de errores y apenas tres tantos hechos.



Ezkurdia y Zabaleta lograron una victoria clara, sin paliativos. Desde las últimas jornadas de la liguilla transmiten seriedad, y llegan con opciones a la última jornada. Está en su mano.

Las cuatro parejas, con posibilidades matemáticas

Olaizola II-Imaz y Ezkurdia-Zabaleta el sábado en Bilbao; Elezkano-Rezusta y Altuna-Martija, domingo en Vitoria

La jornada final de la liguilla de semifinales llega con posibilidades para todos.

Olaizola-Imaz finalistas... si hacen 19 tantos a Ezkurdia-Zabaleta. Si Elezkano-Rezusta pierden.



Elezkano-Rezusta finalistas... si ganan a Altuna-Martija.



Ezkurdia-Zabaleta finalistas... Si ganan a Olaizola-Imaz por 22-18 o menos. Si ganan por 22-19 a 22-21 y pierden Elezkano-Rezusta. Si Elezkano-Rezusta pierden, pero haciendo 5 tantos.



Altuna III-Martija son finalistas... Si consiguen ganar a Elezkano-Rezusta por 22-4, y que al mismo tiempo Ezkurdia-Zabaleta no les hagan 16 tantos a Olaizola II-Imaz. O si ganan por 22-3 o una diferencia mayor, y Ezkurdia-Zabaleta pierden su partido contra Olaizola II-Imaz.

Las cifras. 58% DE LOS PELOTAZOS DE MARTIJA los dio del cuadro 7 atrás.



Vestuarios

Joseba Ezkurdia

DELANTERO DE ASPE

“Ojalá llegue mi primera final, estoy mentalizado para seguir trabajando”

Joseba Ezkurdia estaba feliz en el Astelena. “Tenemos un último partido muy complicado, pero tenemos que salir a marcar y mandar ritmo. Ellos están muy bien. Aimar, que está muy bien, Imaz que ha ido para arriba”.



Julen Martija

ZAGUERO DE ASPE

“A mí se me ha hecho el campeonato largo, y en días como hoy se nota”



Julen Martija terminó triste en el Astelena. “Se me queda un sabor amargo. Yo he intentado hacer todo lo que he podido, cuando Zabaleta tiene el día así es imposible sujetarle, ellos le han dado mucho atrás y no he podido hacer más”.

