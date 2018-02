25/02/2018 a las 06:00

Joseba Ezkurdia y José Javier Zabaleta terminaron ayer de la mejor forma posible la liguilla de cuartos de final del Parejas en el Labrit. Se impusieron con claridad (22-12) a Laso-Albisu y acabaron terceros, aunque a efectos prácticos no tiene ninguna trascendencia. Las cuatro mejores combinaciones conocerán el martes en Bilbao los enfrentamientos de la primera jornada de semifinales.

Clasificados para semifinales desde hace un par de semanas, Ezkurdia-Zabaleta regresaban al Labrit con la necesidad de retomar buenas sensaciones tras el parche que hicieron el domingo pasado en Alsasua. Y a fe que lo hicieron. El dueto de Sakana firmó un partido muy sólido en el Labrit ante Laso-Albisu, a los que el 7-0 de salida les dejó fuera de combate.

DE SEGUIR EN ESTA LÍNEA...

Ezkurdia-Zabaleta dejaron una de sus mejores versiones del campeonato en Pamplona. Se mostraron sólidos atrás, donde Zabaleta volvió a marcar el tempo, con pelotazos redondos, con altura y bien dirigidos. Si pega así en la liguilla de semifinales, cuidado con él.

Le secundó muy bien Joseba Ezkurdia, que acabó con una decena de tantos. Echó mano con acierto el de Arbizu con la volea, y estuvo efectivo a la hora de terminar el tanto. Un detalle, hasta el 19-11 Ezkurdia no cometió su primer error del partido.

El dueto de Sakana termina con ocho victorias, de las que la mitad las ha cosechado en Pamplona. Si consiguen la regularidad de ayer, pueden hacer de todo en semifinales.

Laso-Albisu estuvieron en la misma línea del campeonato. El zaguero de Ataun no pudo con Zabaleta, y tiró tres pelotas. Unai Laso le puso ganas, no se arrugó, pero no le acompañó el acierto. Terminó fallando seis pelotas claras. Termina el Parejas para el joven delantero de Viscarret, que ha demostrado que con tiempo, buena preparación, y un año más de experiencia tiene categoría para estar entre los cuatro delanteros titulares del Parejas.

EZKURDIA-ZABALETA 22

LASO-ALBISU 12

Frontón. Labrit, magnífica entrada. Lleno. 1000 espectadores.

Marcador. 7-0, 7-1, 10-1, 10-6, 16-6, 16-7, 17-7, 17-9, 19-9, 19-10, 19-11, 20-11, 20-12 y 22-12.

Duración. 53.41 minutos.

Pelotazos. 468.

Tantos hechos. 10 de Ezkurdia, 2 de Zabaleta, 5 de Laso, 2 de Albisu.

Tantos perdidos. 1 de Ezkurdia, 3 de Zabaleta, 6 de Laso, 3 de Albisu.

Dinero. De entrada 100 a 80 por Ezkurdia-Zabaleta.

