Beroiz deja Asegarce desencantado

Mikel Beroiz ha dicho que ya basta, que no podía seguir ni un día más en esta situación. Estaba asqueado, desencantado y pasándolo mal. Por eso se reunió con Asegarce, expuso su parecer y decidieron de mutuo acuerdo rescindir el contrato que le vinculaba a la empresa bilbaína hasta junio de 2018. El pelotari, de 28 años y profesional desde septiembre 2008, abandona la elite, aunque quiere seguir jugando a pelota de otra manera. Su último partido fue el 18 de noviembre en Lanciego, desde entonces arrastraba problemas en su mano derecha.

A los pelotaris les suele retirar la edad, las lesiones... o como en el caso de Mikel Beroiz el desencanto total con el entorno en el que juega. El zaguero de Huarte no se veía con ganas ni fuerzas para seguir más, a pesar de tener contrato con Asegarce hasta el 5 de junio.

“He sido yo quien ha dado el paso. Llevaba dos años a disgusto en Asegarce, mal. Y ha llegado un momento en el que lo he pensado con mi mujer, mi familia y mi gente en el que hemos visto que lo mejor era dejarlo”, comentaba. “Es una decisión importante en mi vida, la he pensado mucho, esto no es un calentón. Llevaba mucho tiempo que en Asegarce no me sentía bien, estaba a disgusto, sufriendo. Y en esas circunstancias lo mejor es dejarlo”.

Beroiz llegó a Asegarce en 2011, y en los dos últimos años no se ha sentido querido ni apoyado por la empresa. Cuando los rectores de Asegarce decidieron retirarle del Parejas 2017 en la segunda jornada (jugaba con Urruti) pasó un muy mal momento.

“He estado a disgusto por todo. Yo he tenido lesiones, y cuando necesitaba la confianza de la empresa y su apoyo, no lo he tenido”, explicaba. “He tenido problemas en la mano derecha, y la empresa no me ha dado confianza. Y al pelotari hay que darle confianza cuando lo necesita. Y esa falta de apoyo lo veía en que cada vez te ponen menos partidos, menos torneos, te dan menos apoyo... y la forma en la que me quitaron del Parejas del año pasado me dolió mucho y perdí toda la confianza en la empresa. A partir de eso me puse las pilas para demostrarme a mí mismo que podía ser competitivo otra vez. Lo demostré en el Torneo de San Fermín, y después no me han querido dar ni una oportunidad más, sabiendo que estaba bien”.

Para Beroiz han sido meses duros, en los que no se ha sentido ni apoyado ni querido por su empresa, ni por sus responsables. Y todo eso le ha pasado una factura anímica importante. “El bajón anímico que te da es grande. Los deportistas pensamos mucho, y cuando ves cosas que no te gustan les das más vueltas. Y eso te acaba afectando a tu vida personal. Entonces es cuando ves que todo esto no merece la pena, al final la empresa se convierte en un sitio en el que no quieres estar, porque no estás a gusto”, apuntaba este martes el zaguero de Huarte.

Mikel Beroiz, que siempre ha sido un trabajador de la pelota y del que no se puede dudar de su profesionalidad y compromiso, quiere seguir jugando. No podrá hacerlo de forma profesional hasta junio, porque Asegarce le ha puesto una cláusula que se lo impide. No cierra la puerta jugar en Garfe, o incluso jugar en Aspe.

“A mí lo que me gusta es jugar a pelota. Veo difícil volver a Aspe”, explica. “No me arrepiento de haber pasado de Aspe a Asegarce. En Aspe me trataron muy bien, pero en Asegarce me daban una buena oportunidad. Me trataron bien al principio, pero luego algo cambió y dejaron de contra conmigo. Ahora el ambiente no es bueno, y hay gente que no debería estar ahí”.

BUENOS RECUERDOS

Mikel Beroiz pasó a profesionales el 14 de septiembre de 2008 como zaguero de la empresa Aspe en el frontón de Huarte. Estuvo en la promotora eibarresa hasta junio de 2011, en el que pasó a engrosar las filas de Asegarce. En este tiempo se lleva un campeonato Manomanista de Segunda 2010, un subcampeonato en 2009 y el subcampeonato de Parejas de 2011.

“He estado caso 10 años en el profesionalismo. He jugado con Irujo, con Aimar, Titín, Oinatz... son pelotaris que pasarán a la historia. Me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho. Lo que he conseguido ha sido a base de mucho trabajo, porque no tengo un golpe extraordinario, ni nada por el estilo. Todo lo he sacado a base de trabajo”, explicaba. “De todos los compañeros de estos años me quedo con Juan Martínez de Irujo. Para mí ha sido el mejor pelotari de la historia, y tengo la suerte de que es muy buen amigo mío, me ha ayudado mucho en todo, y también a la hora de tomar esta decisión”.

Beroiz no se ha planteado aún qué hacer con su vida. “Voy a tener que buscar trabajo, como cualquier chaval de mi edad. Empieza otra etapa de mi vida en la que espero vivir más tranquilo”, comentaba.

Mikel Beroiz Pérez nació en Huarte el 4 de junio de 1989. Debutó en profesionales con Aspe el 14 de septiembre de 2008.



Palmarés

Campeón Manomanista de Segunda 2010.

Subcampeón de Manomanista de Segunda 2009.

Subcampeón de Parejas 2011.

Ferias. San Mateo 2011, La Blanca 2013, San Fermín 2014 y Zarautz 2015.



Sus Parejas



2010. Irujo. Semifinalista

5 ganados, 4 perdidos

2011. Xala. Subcampeón

1 perdido

2012. Olaizola II. Semifinalista

14 ganados, 2 perdidos

2013. Bengoetxea. Semifinalista

11 ganados, 5 perdidos

2014. Urrutikoetxea. Semifinalista

7 ganados, 8 perdidos

2015. Olaizola II. Cuartos

3 ganados, 6 perdidos

2016. Berasaluze. Cuartos

6 ganados, 8 perdidos

2017. Urrutikoetxea. Retirado por decisión empresarial

2 perdidos

