Olaizola manda en Tolosa

Actualizada 30/12/2017 a las 13:36

Llenazo, alternativas en el marcador, remontadas, emoción hasta el final y polémica incluida. Todo ello mezclado dio forma al cóctel en el que se convirtió el partido del Beotibar que abría ayer la sexta jornada del Campeonato de Parejas. La victoria de Olaizola II y Untoria, recambio del lesionado Ander Imaz, la cuarta, les permite ascender a la segunda plaza de la clasificación a expensas de los que suceda hoy en Pamplona y Etxebarri. Por contra, la derrota viene a romper la buena dinámica que mantenían Irribarria y Merino II en los últimos partidos. Se quedan con dos triunfos, por lo que están obligados a espabilar para no quedarse descolgados.

“El abuelo todavía juega mucho a pelota”, comentó el masajista Bixente Artola refiriéndose a Aimar Olaizola, a quien cuida las manos al igual que otros muchos pelotaris, antes de entrar a vestuarios. No era el momento más oportuno para hacer bromas. Irribarria y Merino II intentaban asimilar una derrota dolorosa, sobre todo por la forma en la que se produjo tras ir ganando por 13-19. Solo pudieron hacer un tanto más. A su juicio la culpa fue de la pelota tosca que puso en juego Aimar, pero también es cierto que fueron ambos, con sus errores, quienes metieron en el partido a sus rivales.

El zaguero de Villar de Torre estaba encendido y dio rienda suelta a su cabreo. “Esto no es ni pelota ni nada. La que ha puesto en juego Aimar era una mierda, para jugar en cuarta o quinta categoría. Este resultado es un robo”.

La opinión de Aimar Olaizola era completamente diferente. “No ha habido ni pelota muy viva, ni muy baja. Cada pareja ha hecho daño con la suya”, dijo el delantero de Goizueta, quien reconoció que “llevaba tiempo sin jugar así de bien, ha sido mi mejor partido de lo que llevamos de campeonato”.

Pero el lío no concluyó allí, David Merino fue más allá al involucrar a los intendentes y al seleccionador de material, Martin Alustiza, que estuvo presente en el Beotibar. “Con ese tipo de material es imposible quitar al delantero contrario. Si la pelota consiste ahora solo en sacar y rematar, pues no hay nada que hacer”. Habrá quien diga que las declaraciones del pelotari riojano se deben a un calentón pasajero propiciado por la derrota, pero no es la primera ni será la última vez que se ha criticado el material del goizuetarra. Para gustos los colores.

Olaizola II-Untoria 22

Irribarria-Merino 20

Frontón. Prácticamente lleno en el Beotibar de Tolosa. 1.050 personas, entre ellas Ander Imaz, que tuvo que dejar su puesto a Untoria por mal de manos.

Marcador. 1-0, 1-3, 7-3, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6, 9-7, 11-7, 11-14, 12-14, 12-17, 13-17, 13-19, 19-19, 19-20 y 22-20

Duración. 66 minutos y 47 segundos.

Pelotazos. 482.

