Un merecido homenaje a Yoldi

17/09/2017 a las 06:00

Habrá pocos pelotaris aficionados en la historia que hayan logrado un palmarés tan granado y una trayectoria tan larga y brillante como la de Eneko Yoldi. A pesar de que no haya dado el salto a profesionales, Yoldi es un pelotari grande. El huartearra recibirá esta tarde (18 horas) el homenaje y reconocimiento de los suyos y en su casa, el Toki Alai en el que tantas horas ha pasado. Será en el marco de las fiestas del pueblo, y con un partido de campanillas, made in Huarte. Yoldi-Beroiz c