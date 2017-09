Olaizola II, sin premio en Lekeitio

03/09/2017 a las 06:00

A Aimar Olaizola no le va aquedar otra que resignarse. A su empresa, Asegarce, también. Porque su buque insignia, su mejor pelotari, va a terminar el verano sin haber entrado en ninguna final de ferias. Le queda San Mateo para solucionarlo, pero el tren volvió a pasar de largo ayer en el Santi Brouard de Lekeitio. Y no fue porque no trabajara, y lo diera todo. Urrutikoetxea-Larunbe tuvieron un mejor rush final, acertaron más del 18 iguales al 18-22 final. Frontón: Santi Brouard, buena ent