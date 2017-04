Bengoetxea desborda a Olaizola y se mete en semifinales (13-22)

Actualizada 29/04/2017 a las 20:45

El pelotari navarro Oinatz Bengoetxea se clasificó para semifinales del Campeonato Manomanista al arrollar al también navarro Aimar Olaizola por 13-22 en el encuentro disputado esta tarde en el frontón Labrit de Pamplona.

El de Leitza se enfrentará en semifinales al ganador del partido de este domingo entre Mikel Urrutikoetxea y Joseba Ezkurdia en Bilbao.

El encuentro en el Labrit no tuvo la igualdad que se presumía de antemano, ya que Olaizola, cuatro veces campeón del Manomanista, no pudo resistir el ritmo impuesto por Bengoetxea y además no estuvo fino.

El pelotari de Goizueta fue siempre a remolque e incurrió en numerosas imprecisiones, mientras que Bengoetxea se mostró sólido y acertado en el saque.

Aunque en el tramo final reaccionó Olaizola, después de ir perdiendo por 3-11 y 6-18, no pudo contrarrestar un gran partido de Bengoetxea, que fue el mejor en un encuentro de 52 minutos y 214 pelotazos (13-22).