14/01/2017 a las 06:00

No todos los días las entradas para un festival están prácticamente agotadas desde una semana antes. Pero un Olaizola II-Untoria contra Altuna III-Barriola es de lo mejor que se puede ver en el Parejas 2017. Por eso el frontón Labrit estará esta tarde a reventar (se sacarán hoy localidades de paseo de cancha, a 15 euros) para ver in situ la disputa de un partido vital para no perder comba en la lucha por estar entre los cuatro mejores.