El tiempo empeora bruscamente y Txikon regresa al Campo Base

El montañero vizcaíno Alex Txikon se ha visto obligado a regresar al Campo Base del Everest (8.848 metros) tras un cambio brusco en las condiciones meteorológicas que se ha encontrado en su intento de asalto a la cumbre este fin de semana, dentro de su reto de alcanzar la cima más alta del planeta en invierno y sin ayuda de oxígeno artificial.

La ventana de buen tiempo prevista entre este sábado y domingo, que era cuando esperaba atacar la cumbre, ha sufrido "un brusco cambio", se prevén "vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la cima" y "se ha complicado muchísimo la situación", ha informado el grupo de apoyo del montañero de Lemoa desde Nepal.

Txikon y su equipo "avanzaban de Campo 3 -a 7.100 metros altitud- hacia Campo 4 -a 7.950- cuando, de un momento a otro, se han dado cuenta de que la previsión meteorológica que se preveía con vientos de hasta 50 km/h cambiaba radicalmente a vientos de hasta 70 km/h en Collado Sur y hasta de 100 km/h en cumbre".

"Debemos bajar ya si no queremos perder todos los dedos o que alguien se quede por el camino. Está muy peligroso", ha contado a sus compañeros Txikon "a través del walkie, preocupado por la situación de todo el equipo".

Los compañeros del montañero vizcaíno se han felicitado de que "todos los miembros del equipo se encuentren a salvo descendiendo a Campo Base".

Subiendo a Campo 4, mucho frío y viento.

We are going up to Camp 4 w/ so cold and windy.

4. Kanpalekura igotzen; hotz eta haize handia.