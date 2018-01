Alex Txikon alcanza la cumbre del Pumori

El montañero vizcaíno Alex Txikon ha alcanzado este sábado la cima del Pumori (7.161 metros), antes de reanudar los trabajos para equipar la ruta del Everest, su objetivo principal, según ha informado el propio alpinista a través de las redes sociales.

"¡Cima en el Pumori (7161 m)! Estamos bajando, os lo cuento todo al llegar al CB", ha escrito Txikon en su cuenta de Twitter poco después de coronar la "La Hija Montaña", reconocida como una de las montañas más hermosas del planeta, por su forma piramidal perfecta.

¡Cima en el Pumori (7161 m)! Estamos bajando, os lo cuento todo al llegar al CB.



Top in Pumori mountain! We are going down, I'll tell you everything when we arrive at the Base Camp.



Gailurra Pumorin! Jaisten gaude, Behe Kanpalekura iristean emango dizkizuet xehetasun guztiak.