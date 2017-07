Carlota Ciganda: "Al irme a dormir ya tenía en mente el -10"

Actualizada 22/04/2017 a las 17:25

La navarra Carlota Ciganda, que este sábado 22 de abril se ha situado segunda en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, tras colocarse 10 golpes bajo par, a cuatro de la líder, la inglesa Melissa Reid, ha asegurado que esa era la cifra que se había marcado como objetivo para esta tercera jornada.

"Al irme a dormir ayer tenía en mente el -10 para darme opciones de cara al domingo y así ha sido. Es un campo que me gusta, porque te permite pegar mucho y tener bastantes opciones de 'birdie' si juegas bien, y eso, para las que jugamos en Estados Unidos y además estamos en buen momento, nos lo hace algo más fácil", ha explicado tras finalizar el recorrido.

Ciganda ha protagonizado la segunda mejor actuación del día, por detrás de Reid, que ha batido el récord del campo al entregar una tarjeta con 62 golpes (-9), lo que la sitúa en cabeza con -14, a falta de los 18 hoyos.

Para la Navarra, "la diferencia con Melissa Reid se puede recuperar" mañana, cuando pronostica una lucha muy interesante entre las jugadoras que están en las primeras posición de la tabla.

"El nivel de las que estamos ahí arriba es muy bueno y cualquiera puede hacerlo. Por eso animo a que venga mucha gente, porque va a ser un bonito espectáculo", ha finalizado.

Empatada con Ciganda en la segunda posición, y también con la sueca Anna Nordqvist y la inglesa Florentyna Parker, está la española Azahara Muñoz, quien hoy repitió el -4 de ayer para colocarse, también, diez bajo par en el cómputo de las tres primeras jornadas.

Muñoz se ha mostrado más satisfecha con su juego hoy que en la pasada jornada, donde alternó varios 'birdies' con algún 'bogey'. Hoy, en cambio, no ha cometido errores y ha acabado con cuatro 'birdies' para repetir una tarjeta con 67 golpes.

"El día ha ido bastante mejor que ayer. Me he encontrado más cómoda y le he pegado mejor a la bola. Me he dejado muchas opciones, pero cuatro menos es una vuelta espectacular y estoy muy contenta. Para mañana pienso seguir la misma estrategia, hay que ser agresiva con el put, pero voy a centrarme en mí, y al final del día ya veremos quién gana. Cuatro golpes de diferencia son perfectamente remontables", ha manifestado.

La dos españolas intentarán amenazar mañana el liderato de Reid, que defenderá sus cuatro golpes de ventaja para ganar, en el Club de Golf Terramar, su séptimo torneo del circuito europeo femenino.

"Estoy feliz, ha sido una jornada redonda, sensacional, en la que me he sentido muy confiada a lo largo de los 18 hoyos, a pesar de que ha hecho viento y era complicado", ha resumido la británica.

Reid ha desvelado que había cambiado "algunas cosas" de su 'swing' durante un reciente viaje a California para visitar a su entrenador y que los cambios le están dando resultado.

En cualquier caso, sabe que mañana queda una dura batalla de 18 hoyos y no se fía: "Azahara, Carlota, Anna y Florentyna están detrás, y tengo claro que no me puedo despistar lo más mínimo, porque tienen una enorme calidad".