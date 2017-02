Agenda deportiva de la semana

06/02/2017 a las 06:00

Día 6, lunes

------------

DEPORTES INV.: Almaty (KAZ): Universiada (hasta 8)

ESQUÍ ALPINO : Saint Moritz (SUI): Campeonatos del Mundo (hasta 19)

FÚTBOL

Ecuador: Campeonato Sudamericano sub-20 (hasta 11)

LaLiga Santander, 21ª jornada

. 20.45 Granada-Las Palmas

TENIS :

ATP: Torneos de Quito (ECU), Sofía (BUL) y Montpellier (FRA) (hasta 12)



Día 7, martes

-------------

FÚTBOL : Copa del Rey, semifinales (vuelta)

. 21.00 Barcelona-Atlético de Madrid

FÚTBOL SALA : Copa del Rey, semifinales (vuelta)

. Levante-ElPozo Murcia

. Magna Gurpea-Pescados Rubén Burela



Día 8, miércoles

----------------

ATLETISMO : Sabadell: Reunión Internacional de Cataluña en pista cubierta

BALONCESTO : Euroliga (F), fase de grupos

. Perfumerías Avenida-Uniqa Sopron



Eurocopa, Top-16 (6ª ronda)

. UCAM Murcia-Lokomotiv Kuban Krasnodar

. Herbalife Gran Canaria-Montakit Fuenlabrada

. Cedevita Zagreb-Unicaja Málaga

. Alba Berlín-Valencia Basket

BALONMANO : Liga ASOBAL, 17ª jornada

. 20.30 Naturhouse La Rioja-ABANCA Ademar León

. 20.30 Recoletas At. Valladolid-Helvetia Anaitasuna

. 20.30 Liberbank C. Encantada-Fraikin Granollers

. 20.30 Barcelona Lassa-Quabit Guadalajara



Liga Loterías (F), 15ª jornada

. 21.00 Mecalia At. Guardés-Mavi Nuevas Tecnologías

FÚTBOL : Copa del Rey, semifinales (vuelta)

. 21.00 Alavés-Celta de Vigo



Día 9, jueves

-------------

BALONCESTO : Euroliga, fase regular (22ª jornada)

. Maccabi Fox Tel Aviv-Baskonia

. Unics Kazan-Real Madrid

FÚTBOL : Clasificación mundial FIFA de selecciones

GOLF : PGA: USA: AT&T Pebble Beach Pro-Am (hasta 12)



EPGA: Malasia: Maybank Championship (hasta 12)



Día 10, viernes

---------------

AUTOMOVILISMO: Rally de Suecia, segunda prueba del Campeonato del Mundo (hasta 12)

BALONCESTO : Euroliga, fase regular (22ª jornada)

. Barcelona Lassa-Galatasaray



Girona: Copa de la Reina (hasta 12)

FÚTBOL : LaLiga Santander, 22ª jornada

. 20.45 Espanyol-Real Sociedad



LaLiga 1/2/3, 25ª jornada

. 20.00 Sevilla Atlético-Lugo

FÚTBOL SALA : Primera División, 19ª jornada

. 20.45 Catgas Energía-Levante

. 21.00 Pescados Rubén Burela-Magna Gurpea

. 21.15 Ríos Renovables Zaragoza-Movistar Inter



Día 11, sábado

--------------

ATLETISMO : Gran Premio Ciudad de Valencia, en pista cubierta

BALONCESTO : Liga Endesa, 21ª jornada

. 18.30 Iberostar Tenerife-Herbalife Gran Canaria

BALONMANO : Liga de Campeones, fase de grupos

. 16.00 TATRAN Presov-Naturhouse La Rioja

. 17.30 Telekom Veszprem-Barcelona Lassa



Copa EHF, fase de grupos

. 19.30 Frisch Auf Göppingen-Fraikin Granollers

. 20.00 Helvetia Anaitasuna-Cocks



Liga ASOBAL, 17ª jornada

. 17.00 Villa de Aranda-Fertiberia Puerto Sagunto

. 18.00 Auto Gomas Sinfín-Bidasoa Irún

. 18.30 Frigoríficos Morrazo-Ángel Ximénez Avia PG

. 18.30 Benidorm-Bada Huesca



Liga Loterías (F), 15ª jornada

. 18.00 Helvetia Alcobendas-Base Villaverde

. 18.00 Godoy Maceira Porriño-Rincón Fertilidad

. 18.00 Esencia 27 ULE Cleba León-Aula Valladolid

. 18.00 Super Amara Bera Bera-Elche Mustang

. 18.30 Prosetecnisa Zuazo-Canyamelar Valencia



Challenge Cup (F), Last-16 (vuelta)

. 18.30 Rocasa Gran Canaria-ZRK Mlinotest Ajdovscina

CICLISMO : Vuelta a Murcia

FÚTBOL : LaLiga Santander, 22ª jornada

. 13.00 Real Betis-Valencia

. 16.15 Alavés-Barcelona

. 18.30 Athletic Club-Deportivo de la Coruña

. 20.45 Osasuna-Real Madrid



LaLiga 1/2/3, 25ª jornada

. 16.00 Almería-Girona

. 18.00 Zaragoza-Levante

. 18.00 Nàstic de Tarragona-Alcorcón

. 20.00 Getafe-Cádiz



Liga Iberdrola, 18ª jornada (y 12)

. Real Sociedad-Barcelona

. Rayo Vallecano-Granadilla Tenerife

. Zaragoza-Levante

. Espanyol-Atlético de Madrid

. Fundación Albacete-Valencia

. Sporting de Huelva-Oiartzun

. Tacuense-Athletic Club

. Real Betis Féminas-Santa Teresa

FÚTBOL SALA : Primera División, 19ª jornada

. 18.30 Aspil Vidal Ribera Navarra-Santiago Futsal

. 18.30 Bodegas Juan Gil Jumilla-Jaén Paraíso

. 19.00 ElPozo Murcia-Palma Futsal

. 19.00 Gran Canaria-Barcelona Lassa

HOCKEY : OK Liga, 18ª jornada

. 19.00 Liceo-ICG Software Lleida

. 20.00 Club Pati Vic-Recam Làser CH Caldes

. 20.00 Barcelona Lassa-CP Voltrega

. 20.15 Enrile Pas Alcoy-CP Manlleu

. 20.30 CH Lloret Vila Esportiva-Noia Freixenet

. 20.30 Vilafranca-Reicomsa Alcobendas

. 21.00 Reus Deportiu La Fira-Igualada Calaf Grup

RUGBY : Torneo de las Seis Naciones, segunda jornada

. Italia-Irlanda

. Gales-Inglaterra

TENIS : Copa Federación, Grupo Mundial (y domingo)

. República Checa-España

. Estados Unidos-Alemania

. Bielorrusia-Holanda

. Suiza-Francia



Día 12, domingo

---------------

ATLETISMO : Medio maratón de Barcelona

Talayuela: Gran Premio Cáceres de campo a través

BALONCESTO : Liga Endesa, 21ª jornada

. 12.30 Divina Seguros Joventut-UCAM Murcia

. 12.30 Real Betis Energía Plus-Movistar Estudiantes

. 12.30 Barcelona Lassa-ICL Manresa

. 12.30 Valencia Basket-Tecnyconta Zaragoza

. 12.30 RETAbet Bilbao Basket-Montakit Fuenlabrada

. 18.00 Baskonia-Rio Natura Monbus Obradoiro

. 18.30 Unicaja-Real Madrid

BALONMANO : Challenge Cup (F), Last-16 (vuelta)

. 19.00 Mecalia At. Guardés-Colegio de Gaia

CICLISMO : Clásica de Almería

FÚTBOL : LaLiga Santander, 22ª jornada

. 12.00 Villarreal-Málaga

. 16.15 Leganés-Sporting de Gijón

. 18.30 Las Palmas-Sevilla

. 20.45 Atlético de Madrid-Celta de Vigo



LaLiga 1/2/3, 25ª jornada

. 12.00 Córdoba-Huesca

. 16.00 Valladolid-Tenerife

. 18.00 Numancia-Rues

. 18.00 Mirandés-Real Oviedo

. 18.00 Elche-UCAM Murcia

. 20.00 Mallorca-Rayo Vallecano

HOCKEY : OK Liga, 18ª jornada

. 18.05 Moritz CE Vendrell-Citylift Girona

RUGBY : Torneo de las Seis Naciones, segunda jornada Francia-Escocia