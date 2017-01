David Meca cruza el Estrecho de Gibraltar por tercera vez

04/01/2017 a las 17:32

El español David Meca, triple campeón del mundo de natación en larga distancia en 1998, 2000 y 2005, culminó este miércoles con éxito el reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, un logro que alcanza por tercera vez en su vida.



El nadador de Sabadell partió de Tarifa a las 10:50 horas tras recibir el visto bueno de Capitanía Marítima y alcanzó Punta Cires, en Marruecos, después de nadar durante tres horas y 39 minutos, según su gabinete de comunicación.



"RETO TERMINADO. TIEMPO OFICIAL: 3H39'. La fuerte corriente lo arrastró y fue complicado", comunicó el David Meca Team.



Después de aplazar el reto en dos ocasiones por culpa del temporal, David Meca se lanzó al agua junto al faro de Tarifa. Lo hizo las 10:50 am hora oficial. Tres horas y 39 minutos más tarde, el campeón llegaba a Punta Almansa ilusionado. Reto conseguido.



"El 28 veces campeón del mundo de natación en aguas abiertas no contó con las condiciones meteorológicas más idóneas. Las corrientes fueron fuertes durante la mayor parte del recorrido pero supo aguantar para no ser arrastrado finalmente hacia el Estrecho de Gibraltar. Lo hizo de forma bestial, aguantando como nadie y sin poder mantener el rumbo previamente estudiado", informó.



Antes de lanzarse, afirmó que "estaba más nervioso que en 1999 pero también tenía más ilusión". Una fuerza que le ha hecho sobreponerse al temporal y nadar contra viento y marea hasta cruzar por tercera vez en su carrera el Estrecho.



Ahora, se encuentra orgulloso. "Si sientes pasión por lo que haces puedes conseguir todo lo que te propongas". Como bien nos dice, las claves para ello son: "la ilusión, la motivación y la confianza".



Antes de tomar la salida, el parte meteorológico anunciaba viento de poniente con componente sur y fuerza 3, suficiente para desarrollar el reto, ya que era necesario que fuera inferior a 4 nudos, informó a Efe el nadador de 42 años minutos antes de emprender su aventura.



El parte también confirmó que habría olas de un metro con mar de fondo: "Ya me he tomado la biodramina nada más despertarme porque vamos a vomitar todos", comentó.



Meca apuntó que la temperatura del agua sería muy fría y que tenía "la moral a toda leche" pese a que ya anunciaba que, debido al oleaje adverso, sería muy complicado luchar por bajar su récord obtenido en 1999 de 2h29:31.



El proyecto había tenido que ser aplazado el lunes pasado debido a las previsiones de mal tiempo, con viento de Levante de fuerza 5 y 6 en Tarifa y en el canal principal.