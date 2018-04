Actualizada 27/04/2018 a las 12:15

La Comisión Antiviolencia acordó proponer una sanción grave de 5.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado que, en el partido de la División de Honor de Béisbol Pamplona-San Inazio de Bilbao, agredió a un jugador del equipo visitante con un bate de béisbol.

La Policía Foral detuvo hace un mes al presunto agresor, un vecino de Pamplona de 40 años y con antecedentes por delitos violentos. La agresión tuvo lugar en el campo de béisbol de Burlada. Cuando los deportistas del San Inazio abandonaban el terreno de juego tuvo lugar una trifulca, con más de treinta personas implicadas, en la que el detenido golpeó reiteradamente a uno de los jugadores del equipo visitante.

Según la Policía Foral, el agresor le lanzó un golpe por la espalda y otro hacia la cabeza. La víctima intentó repeler este golpe con el brazo y fue cuando sufrió una fractura distal de cúbito izquierdo. El detenido abandonó el lugar en un turismo y escondió el bate en un parque cercano. El herido fue operado de la rotura del cúbito.

MÁS SANCIONES

Por otro lado, Antiviolencia acordó sanciones graves para el Athletic, Atlético de Madrid, Betis y Real Madrid por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores a sus estadios. El Athletic y el Betis no habrían impedido que se introdujeran y posteriormente utilizaran bengalas dentro de sus estadios; el Atlético no habría impedido la ocupación persistente de unas escaleras, con lo que dificultaba gravemente el desalojo de dicho sector del campo en caso de emergencia y comprometía posibles asistencias médicas a los espectadores; y el Real Madrid no habría impedido que un aficionado saltase al terreno de juego.

Así mismo, propone sanciones graves para 25 personas por los incidentes acaecidos el día del partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú, durante los cuales se desvaneció un agente de la Ertzaintza y falleció en el hospital. La mayoría de estas propuestas recogen sanciones de 10.000 euros de multa y 2 años de prohibición a recintos deportivos.

