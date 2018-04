Agenda deportiva de la semana

09/04/2018 a las 06:00

Día 9, lunes

------------

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 31ª jornada

21.00 Villarreal-Athletic Club

- Copa América (F), en Chile (hasta 22)

POLIDEPORTIVO

- Juegos de la Mancomunidad, en Gold Coast (Australia) (hasta 15)

TAEKWONDO

- Campeonatos del Mundo júnior, en Hammamet (Túnez) (hasta 13)

TENIS

- ATP: Torneo de Houston (Estados Unidos) y Grand Prix Hassan II (Marruecos) (hasta 15)

- WTA: Torneos de Bogotá (Colombia) y Lugano (Suiza) (hasta 15)

TIRO

- Grand Prix de Breslavia, en Polonia

Día 10, martes

--------------

BALONCESTO

- Eurocopa, final (primer partido)

Lokomotiv Kuban Krasnodar-Darussafaka Estambul

- Liga Endesa, 27ª jornada

20.45 Real Madrid-Divina Seguros Joventut

FÚTBOL

- Liga de Campeones, cuartos de final (vuelta)

20.45 Manchester City-Liverpool

20.45 Roma-Barcelona

- Fase de clasificación para el Mundial de Francia 2019 (F)

Austria-España

WATERPOLO

- Liga Mundial, fase preliminar europea (6ª ronda)

España-Hungría

Rumanía-Montenegro

Croacia-Alemania

Día 11, miércoles

-----------------

BALONCESTO

- Eurocopa (F), final (ida)

Galatasaray-Reyer Venezia

- Liga Endesa, 27ª jornada

20.00 Movistar Estudiantes-Tecnyconta Zaragoza

20.00 Barcelona Lassa-Real Betis Energía Plus

20.00 RETAbet Bilbao Basket-Herbalife Gran Canaria

20.30 San Pablo Burgos-MoraBanc Andorra

20.30 Monbus Obradoiro-Unicaja

21.00 Iberostar Tenerife-Delteco GBC

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 21ª jornada

19.30 Rocasa Gran Canaria ACE-BM Castellón

- Liga Loterías Asobal, 25ª jornada

20.00 Helvetia Anaitasuna-Recoletas At. Valladolid

20.30 Quabit Guadalajara-Frigoríficos Morrazo

20.30 MMT Seguros Zamora-Liberbank Ciudad Encantada

20.30 Barcelona Lassa-Bidasoa Irún

20.30 Fraikin BM Granollers-Ángel Ximénez Avia Puente Genil

20.30 Bada Huesca-Abanca Ademar León

20.30 Fertiberia Puerto Sagunto-BM Benidorm

20.45 Condes de Albarei Teucro-BM Logroño La Rioja

FÚTBOL

- Liga de Campeones, cuartos de final (vuelta)

20.45 Real Madrid-Juventus

20.45 Bayern de Múnich-Sevilla

GOLF

- LPGA: LOTTE Championship, en Oahu (Hawái) (hasta 14)

Día 12, jueves

--------------

BALONCESTO

- Liga Endesa, 27ª jornada

19.15 UCAM Murcia-Montakit Fuenlabrada

21.30 Valencia Basket-Baskonia

FÚTBOL

- LaLiga 1/2/3, 33ª jornada (partido aplazado)

20.00 Huesca-Albacete

- Liga Europa, cuartos de final (vuelta)

21.05 Salzburgo-Lazio

21.05 Sporting de Portugal-Atlético de Madrid

21.05 CSKA Moscú-Arsenal

21.05 Olympique Marsella-Leipzig

GOLF

- PGA: RBC Heritage, en Hilton Head (Estados Unidos)

- EPGA: Abierto de España, en Madrid (hasta 15)

TIRO

- Abierto de Budapest (hasta 15)

Día 13, viernes

---------------

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de China de Fórmula Uno, en Shanghái

Entrenamientos libres

- Campeonato del Mundo de RallyCross

Primera prueba, en Barcelona (hasta 15)

BALONCESTO

- Eurocopa, final (segundo partido)

Darussafaka Estambul-Lokomotiv Kuban Krasnodar

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 21ª jornada

21.00 Santa Eularia-Canyamelar Valencia

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 32ª jornada

21.00 Girona-Real Betis

FÚTBOL SALA

- Primera División, 28ª jornada

20.45 Santiago Futsal-Barcelona Lassa

21.15 Catgas Energía-O Parrulo Ferrol

21.15 Naturpellet Segovia-Osasuna Magna

VOLEIBOL

- Superliga masculina, semifinales (tercer partido)

20.30 Unicaja Málaga-Urbia Voley Palma

Día 14, sábado

--------------

ATLETISMO

- Campeonatos de España de milla en ruta, en Breña Baja-La Palma

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de China de Fórmula Uno, en Shanghái

Entrenamientos libres y sesión de clasificación

- Fórmula E, séptima prueba del Campeonato del Mundo en Roma (Italia)

BALONCESTO

- Liga Endesa, 28ª jornada

19.00 Tecnyconta Zaragoza-Valencia Basket

19.00 Montakit Fuenlabrada-Real Madrid

BALONMANO

- Liga Guerreras Iberdrola, 21ª jornada

17.30 Mavi Nuevas Tecnologías-Aula Alimentos de Valladolid

19.00 Mecalia At. Guardés-Elche Mustang

19.30 Rincón Fertilidad Málaga-Prosetecnisa Zuazo

20.00 KH7 BM Granollers-Super Amara Bera Bera

20.00 Godoy Maceira Porriño-Base Villaverde

- Liga Loterías Asobal, 26ª jornada

17.00 Abanca Ademar León-Ángel Ximénez Avia Puente Genil

17.00 Frigoríficos Morrazo-Helvetia Anaitasuna

17.00 Liberbank Ciudad Encantada-Quabit Guadalajara

18.30 BM Benidorm-Bada Huesca

19.00 Bidasoa Irún-MMT Seguros Zamora

20.00 BM Logroño La Rioja-Fertiberia Puerto Sagunto

20.00 Recoletas At. Valladolid-Condes de Albarei Teucro

20.30 Barcelona Lassa-Fraikin BM Granollers

BOXEO

- Campeonato de España de peso medio entre el navarro César 'Bam Bam' Núñez y el riojano Jorge 'Tiburón' Vallejo, en Pamplona

CICLISMO

- Six Days Series, en Mallorca

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 32ª jornada

13.00 Sevilla-Villarreal

16.15 Barcelona-Valencia

18.30 Las Palmas-Real Sociedad

18.30 Leganés-Celta de Vigo

20.45 Athletic Club-Deportivo de la Coruña

- LaLiga 1/2/3, 35ª jornada

16.00 Reus-Cádiz

18.00 Lorca-Alcorcón

18.00 Numancia-Lugo

20.00 Cultural Leonesa-Tenerife

- Liga Iberdrola (F), 26ª jornada (y 15)

FÚTBOL SALA

- Primera División, 28ª jornada

12.00 Palma Futsal-ElPozo Murcia

17.00 Movistar Inter-Jaén Paraíso Interior

18.00 Peñíscola RehabMedic-Levante

18.30 Aspil Vidal Ribera Navarra-Ríos Renovables Zaragoza

20.00 Gran Canaria-Plast. Romero Cartagena

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 24ª jornada

19.30 Noia Freixenet-Citylift Girona

20.00 Vic-Vendrell

20.15 Pas Alcoy-Barcelona Lassa

20.15 Voltrega-Asturhockey

20.30 Lloret Vila Esportiva-Caldes

20.30 Igualada-Arenys de Munt

21.00 Reus-Liceo

VOLEIBOL

- Superliga masculina, semifinales (tercer partido)

20.00 Río Duero Soria-CV Teruel

- Superliga masculina, semifinales (cuarto partido)

19.00 Unicaja Málaga-Urbia Voley Palma

Día 15, domingo

---------------

ATLETISMO

- Maratón de A Coruña

- Maratón Ciudad de Zaragoza

- Maratón de Nagano, en Japón

- Maratón de Lódz, en Polonia

- Campeonatos de España de 10 kilómetros en ruta, en Iurreta

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de China, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno

BALONCESTO

- Liga Endesa, 28ª jornada

12.30 Herbalife Gran Canaria-UCAM Murcia

12.30 Real Betis Energía Plus-San Pablo Burgos

12.30 Baskonia-Iberostar Tenerife

12.30 Divina Seguros Joventut-RETAbet Bilbao Basket

18.00 MoraBanc Andorra-Movistar Estudiantes

18.00 Delteco GBC-Monbus Obradoiro

18.30 Unicaja-Barcelona Lassa

BALONMANO

- Copa Challenge (F), semifinales (vuelta)

Rocasa Gran Canaria-HC Lokomotiva Zagreb

MKS Perla Lublin-Ardesen GSK

CICLISMO

- Amstel Gold Race, en Países Bajos (masculina y femenina)

FÚTBOL

- LaLiga Santander, 32ª jornada

12.00 Eibar-Alavés

16.15 Atlético de Madrid-Levante

18.30 Getafe-Espanyol

20.45 Málaga-Real Madrid

- LaLiga 1/2/3, 35ª jornada

12.00 Osasuna-Córdoba

16.00 Valladolid-Sporting de Gijón

16.00 Almería-Albacete

18.00 Rayo Vallecano-Zaragoza

18.00 Sevilla Atlético-Granada

20.00 Real Oviedo-Nàstic de Tarragona

HOCKEY PATINES

- OK Liga, 24ª jornada

12.00 Lleida-Palafrugell

RUGBY

- Liga Heineken, 21ª jornada

TENIS

- ATP: Masters 1000 de Montecarlo (hasta 22)

VOLEIBOL

- Superliga masculina, semifinales (cuarto partido)

18.00 Río Duero Soria-CV Teruel

