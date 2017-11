Iker Vicente, tricampeón con 1.115 hachazos

18/11/2017 a las 06:00

Iker Vicente no dejó lugar para la duda ayer por la tarde en el frontón de Doneztebe. El aizkolari de Ochagavía conquistó su tercera corona de campeón navarro de primera categoría con más diferencias de lo esperado. Pero no fue una final sencilla. La madera que se puso era dura, “tirante y seca” como dijeron los protagonistas. No les gustó el material. Y eso se tradujo en los tiempos. Vicente paró el cronómetro en 32:37 minutos, cuando el año pasado para el mismo trabajo empleó 2

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+